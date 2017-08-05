Венгер видит позитив в отсутствии у "Арсенала" Лиги Чемпионов

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер дал понять, что в новом сезоне отдаст приоритет Премьер-Лиге по сравнению с Лигой Европы.

Как известно, в прошлом сезоне "канониры" впервые за все время работы Венгера в клубе не смогли квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Однако Арсен настроен оптимистично и даже видит в этом свои плюсы, ведь так "Арсенал" сможет успешнее выступить в Премьер-Лиге.

"Послушайте, в прошлом сезоне мы выиграли Кубок Англии и набрали 75 очков. Конечно, мы не рады этому, но некоторые команды выступили еще хуже".

"Когда мы попадали в Лигу Чемпионов, люди говорили: "Но ведь ты не выиграл трофеев". На сей раз мы выиграли трофей и не попали в Лигу Чемпионов, а мне говорят: "Почему ты не в Лиге Чемпионов?" Это нормально, что приходится жить с этим, но я бы хотел сосредоточиться на своей работе и постараться, по возможности, выиграть абсолютно каждый турнир".

"Отсутствие Лиги Чемпионов — это хорошая возможность для нас сосредоточиться исключительно на Премьер-Лиге. Я бы сказал, что Премьер-Лига превосходит Лигу Европы с точки зрения нашего интереса".

"Я всегда буду играть командой, у которой есть хорошие шансы выиграть следующий матч. Если в Лиге Европы мы сможем позволить себе дать отдых некоторым игрокам, мы будем это делать. Однако мы должны адаптироваться к уровню соревнования и в первую очередь посмотреть, в какого рода группе оказались", — цитирует Венгера The Independent.


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1129

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 05.08.2017 11:35 # vyrentz
    Старческие бредни какие-то, даже жаль уже пенсионера. Опять его обоссут в этом сезоне, главное - чтобы сердце выдержало.

    (ответить)

  2. vtp 05.08.2017 10:55 # vtp
    Клоун

    (ответить)

  3. budun 05.08.2017 10:27 # budun
    Чем меньше матчей лиги чемпионов, тем меньше разгромов от еврограндов. Сплошной позитив.

    (ответить)

  4. viterok 05.08.2017 10:25 # viterok
    Снова покер. 3 Полуфинала и 4 место АПЛ.

    (ответить)

  5. largo-winch 05.08.2017 10:23 # largo-winch
    ах как же все топ-клубы тебе завидуют Арсен!

    (ответить)

  6. superglor 05.08.2017 10:13 # superglor
    Просто топового обоссывает всех своих недругов.

    (ответить)

  7. billy-talent 05.08.2017 10:10 # billy-talent
    Ты не одинок, Арсен. Мы все видим позитив в отсутствии у Арсенала Лиги Чемпионов.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: