Венгер видит позитив в отсутствии у "Арсенала" Лиги Чемпионов
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер дал понять, что в новом сезоне отдаст приоритет Премьер-Лиге по сравнению с Лигой Европы.
Как известно, в прошлом сезоне "канониры" впервые за все время работы Венгера в клубе не смогли квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Однако Арсен настроен оптимистично и даже видит в этом свои плюсы, ведь так "Арсенал" сможет успешнее выступить в Премьер-Лиге.
"Послушайте, в прошлом сезоне мы выиграли Кубок Англии и набрали 75 очков. Конечно, мы не рады этому, но некоторые команды выступили еще хуже".
"Когда мы попадали в Лигу Чемпионов, люди говорили: "Но ведь ты не выиграл трофеев". На сей раз мы выиграли трофей и не попали в Лигу Чемпионов, а мне говорят: "Почему ты не в Лиге Чемпионов?" Это нормально, что приходится жить с этим, но я бы хотел сосредоточиться на своей работе и постараться, по возможности, выиграть абсолютно каждый турнир".
"Отсутствие Лиги Чемпионов — это хорошая возможность для нас сосредоточиться исключительно на Премьер-Лиге. Я бы сказал, что Премьер-Лига превосходит Лигу Европы с точки зрения нашего интереса".
"Я всегда буду играть командой, у которой есть хорошие шансы выиграть следующий матч. Если в Лиге Европы мы сможем позволить себе дать отдых некоторым игрокам, мы будем это делать. Однако мы должны адаптироваться к уровню соревнования и в первую очередь посмотреть, в какого рода группе оказались", — цитирует Венгера The Independent.
05.08.2017 10:00
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Старческие бредни какие-то, даже жаль уже пенсионера. Опять его обоссут в этом сезоне, главное - чтобы сердце выдержало.
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Клоун
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Чем меньше матчей лиги чемпионов, тем меньше разгромов от еврограндов. Сплошной позитив.
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Снова покер. 3 Полуфинала и 4 место АПЛ.
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ах как же все топ-клубы тебе завидуют Арсен!
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Просто топового обоссывает всех своих недругов.
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Ты не одинок, Арсен. Мы все видим позитив в отсутствии у Арсенала Лиги Чемпионов.
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