Венгер видит позитив в отсутствии у "Арсенала" Лиги Чемпионов

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер дал понять, что в новом сезоне отдаст приоритет Премьер-Лиге по сравнению с Лигой Европы.

Как известно, в прошлом сезоне "канониры" впервые за все время работы Венгера в клубе не смогли квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Однако Арсен настроен оптимистично и даже видит в этом свои плюсы, ведь так "Арсенал" сможет успешнее выступить в Премьер-Лиге.



"Послушайте, в прошлом сезоне мы выиграли Кубок Англии и набрали 75 очков. Конечно, мы не рады этому, но некоторые команды выступили еще хуже".



"Когда мы попадали в Лигу Чемпионов, люди говорили: "Но ведь ты не выиграл трофеев". На сей раз мы выиграли трофей и не попали в Лигу Чемпионов, а мне говорят: "Почему ты не в Лиге Чемпионов?" Это нормально, что приходится жить с этим, но я бы хотел сосредоточиться на своей работе и постараться, по возможности, выиграть абсолютно каждый турнир".



"Отсутствие Лиги Чемпионов — это хорошая возможность для нас сосредоточиться исключительно на Премьер-Лиге. Я бы сказал, что Премьер-Лига превосходит Лигу Европы с точки зрения нашего интереса".



"Я всегда буду играть командой, у которой есть хорошие шансы выиграть следующий матч. Если в Лиге Европы мы сможем позволить себе дать отдых некоторым игрокам, мы будем это делать. Однако мы должны адаптироваться к уровню соревнования и в первую очередь посмотреть, в какого рода группе оказались", — цитирует Венгера The Independent.