Гвардиола: "Сити" все еще нуждается в приобретениях"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда все еще нуждается в приобретениях, несмотря на более 200 миллионов фунтов, потраченных на трансферы этим летом.

Несмотря на внушительные инвестиции в команду, "Сити" не уходит с трансферного рынка. "Горожане" сохраняют интерес к Килиану Мбаппе из "Монако" и Алексису Санчесу из "Арсенала", а также находятся в поисках центрального защитника.



"Думаю, мы все еще нуждаемся в некотором усилении. Еще чуть-чуть".



"На протяжении своей карьеры тренера я никогда не жаловался, и я был так доволен имеющимися у меня парнями в прошлом сезоне. Но трансферное окно закрывается 31 августа, поэтому у нас есть время подумать, кто может к нам прийти. Время покажет".



"Я рад тем, как игроки трудятся, и они знают это. У нас глубокий и сильный состав, и они должны каждый день показывать мне, что заслуживают играть. Я обладаю верой в них, так что дело не в том", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.