Гвардиола: "Сити" все еще нуждается в приобретениях"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда все еще нуждается в приобретениях, несмотря на более 200 миллионов фунтов, потраченных на трансферы этим летом.

Несмотря на внушительные инвестиции в команду, "Сити" не уходит с трансферного рынка. "Горожане" сохраняют интерес к Килиану Мбаппе из "Монако" и Алексису Санчесу из "Арсенала", а также находятся в поисках центрального защитника.

"Думаю, мы все еще нуждаемся в некотором усилении. Еще чуть-чуть".

"На протяжении своей карьеры тренера я никогда не жаловался, и я был так доволен имеющимися у меня парнями в прошлом сезоне. Но трансферное окно закрывается 31 августа, поэтому у нас есть время подумать, кто может к нам прийти. Время покажет".

"Я рад тем, как игроки трудятся, и они знают это. У нас глубокий и сильный состав, и они должны каждый день показывать мне, что заслуживают играть. Я обладаю верой в них, так что дело не в том", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2017 09:00

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  1. charlton 05.08.2017 09:51 # charlton
    Еще один ЦЗ и можно смело идти в сезон

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  2. imf-tau 05.08.2017 09:48 # imf-tau
    За 1 ТО МанСити можно купить хороший клуб-середняк АПЛ.

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  3. infamous 05.08.2017 09:40 # infamous
    Недотренеру еще 300 миллионов, а как иначе

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  4. genafan 05.08.2017 09:28 # genafan
    Еслибы он былбы на месте конте прошлый сезон тогда его уволилибы точна знаю .он хочет выграт пример лигу потратив 500 млн фунт какой он лучший тренер он физрук больше ничего

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  5. paul-shark 05.08.2017 09:28 # paul-shark
    Чёт есть мнение, что Хвардиола не топ.

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  6. genafan 05.08.2017 09:26 # genafan
    Дайте ему еще 300 млн фунт тогда будеть доволен

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  7. budun 05.08.2017 09:22 # budun
    топовый центрбэк и Горецка, чтоб аплодрочеры сгорели дотла

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  8. puhovik-vengera 05.08.2017 09:22 # puhovik-vengera
    Один немолодой итальянец в позапрошлом сезоне неплохо пописял на этих тренеришек вроде лысого и чмоура

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  9. rayclemence 05.08.2017 09:19 # rayclemence
    А ты докажи с тем что есть, что ты великий тренер! Бездарь лысая!

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