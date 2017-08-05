Гвардиола: "Сити" все еще нуждается в приобретениях"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда все еще нуждается в приобретениях, несмотря на более 200 миллионов фунтов, потраченных на трансферы этим летом.
Несмотря на внушительные инвестиции в команду, "Сити" не уходит с трансферного рынка. "Горожане" сохраняют интерес к Килиану Мбаппе из "Монако" и Алексису Санчесу из "Арсенала", а также находятся в поисках центрального защитника.
"Думаю, мы все еще нуждаемся в некотором усилении. Еще чуть-чуть".
"На протяжении своей карьеры тренера я никогда не жаловался, и я был так доволен имеющимися у меня парнями в прошлом сезоне. Но трансферное окно закрывается 31 августа, поэтому у нас есть время подумать, кто может к нам прийти. Время покажет".
"Я рад тем, как игроки трудятся, и они знают это. У нас глубокий и сильный состав, и они должны каждый день показывать мне, что заслуживают играть. Я обладаю верой в них, так что дело не в том", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
05.08.2017 09:00
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Последние комментарии:
Еще один ЦЗ и можно смело идти в сезон
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За 1 ТО МанСити можно купить хороший клуб-середняк АПЛ.
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Недотренеру еще 300 миллионов, а как иначе
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Еслибы он былбы на месте конте прошлый сезон тогда его уволилибы точна знаю .он хочет выграт пример лигу потратив 500 млн фунт какой он лучший тренер он физрук больше ничего
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Чёт есть мнение, что Хвардиола не топ.
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Дайте ему еще 300 млн фунт тогда будеть доволен
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топовый центрбэк и Горецка, чтоб аплодрочеры сгорели дотла
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Один немолодой итальянец в позапрошлом сезоне неплохо пописял на этих тренеришек вроде лысого и чмоура
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А ты докажи с тем что есть, что ты великий тренер! Бездарь лысая!
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