Конте попробует Морату и Батшуайи в паре

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что кризис травм не оставляет ему выбора, кроме как попробовать нападающих Альваро Морату и Мичи Батшуайи в связке.

Воскресный матч за Суперкубок Англии с "Арсеналом" совершенно точно пропустят вингеры "синих" в лице Эдена Азара, Виллиана и Педро. В сложившейся ситуации Конте готов отказаться от схемы 3-4-3 - по крайней мере на время.



Единственным жизнеспособным вариантом для Антонио в атаке остается связка Мораты и Батшуайи. Итальянец надеется, что эти двое сыграются и удивят "канониров".



"Когда у вас травмированы Азар, Педро и Виллиан, я просто не вижу других вариантов. Именно по этой причине я бы попробовал связку из двух нападающих. Да, Альваро привык играть девятого номера, но благодаря своим характеристикам он может сыграть и десятку".



"У меня есть еще день, чтобы принять оптимальное решение по составу. Альваро продолжает усердно работать и пытается набрать наилучшие физические кондиции, приспособившись к нашему стилю игры. Я еще не принял решение на его счет, но он очень хорошо работает на тренировках", - сообщил Конте The Express.