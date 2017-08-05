Конте попробует Морату и Батшуайи в паре
Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что кризис травм не оставляет ему выбора, кроме как попробовать нападающих Альваро Морату и Мичи Батшуайи в связке.
Воскресный матч за Суперкубок Англии с "Арсеналом" совершенно точно пропустят вингеры "синих" в лице Эдена Азара, Виллиана и Педро. В сложившейся ситуации Конте готов отказаться от схемы 3-4-3 - по крайней мере на время.
Единственным жизнеспособным вариантом для Антонио в атаке остается связка Мораты и Батшуайи. Итальянец надеется, что эти двое сыграются и удивят "канониров".
"Когда у вас травмированы Азар, Педро и Виллиан, я просто не вижу других вариантов. Именно по этой причине я бы попробовал связку из двух нападающих. Да, Альваро привык играть девятого номера, но благодаря своим характеристикам он может сыграть и десятку".
"У меня есть еще день, чтобы принять оптимальное решение по составу. Альваро продолжает усердно работать и пытается набрать наилучшие физические кондиции, приспособившись к нашему стилю игры. Я еще не принял решение на его счет, но он очень хорошо работает на тренировках", - сообщил Конте The Express.
05.08.2017 08:00
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Последние комментарии:
Пенсы....схемку срочно.....
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контекс испугался показать как прогадал с лавочником Реала, купленного за 80 млн, что решил задействовать и другое убожество.Синей помойке chelsea не привыкать покупать донных нападающих. Хотя, только перейдя в chelsea они начинают резко днить. Синей помойке должно быть стыдно, стольких игроков загубили. Тот же Торрес, к примеру.
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Ну не мудрено, надо заигрывать всех, а не тушить на лавке.
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Смешно. 2 самых дорогих лавочника типа будут решать) батшуай так вобще не футболист
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фу 6лять пдрсы
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Да, Альваро привык играть девятого номера, но благодаря своим характеристикам он может сыграть и десятку
Вообще-то, он привык играть двенадцатого номера
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Все равно Ляказегг зарешает
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Почему бы и нет
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