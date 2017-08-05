Конте попробует Морату и Батшуайи в паре

Антонио Конте и Мичи Батшуайи Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что кризис травм не оставляет ему выбора, кроме как попробовать нападающих Альваро Морату и Мичи Батшуайи в связке.

Воскресный матч за Суперкубок Англии с "Арсеналом" совершенно точно пропустят вингеры "синих" в лице Эдена Азара, Виллиана и Педро. В сложившейся ситуации Конте готов отказаться от схемы 3-4-3 - по крайней мере на время.

Единственным жизнеспособным вариантом для Антонио в атаке остается связка Мораты и Батшуайи. Итальянец надеется, что эти двое сыграются и удивят "канониров".

"Когда у вас травмированы Азар, Педро и Виллиан, я просто не вижу других вариантов. Именно по этой причине я бы попробовал связку из двух нападающих. Да, Альваро привык играть девятого номера, но благодаря своим характеристикам он может сыграть и десятку".

"У меня есть еще день, чтобы принять оптимальное решение по составу. Альваро продолжает усердно работать и пытается набрать наилучшие физические кондиции, приспособившись к нашему стилю игры. Я еще не принял решение на его счет, но он очень хорошо работает на тренировках", - сообщил Конте The Express.



Метки Батшуайи, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.08.2017 08:00

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  1. chelsealondon 05.08.2017 09:53 # chelsealondon
    Пенсы....схемку срочно.....

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  2. morata 05.08.2017 09:02 # morata
    контекс испугался показать как прогадал с лавочником Реала, купленного за 80 млн, что решил задействовать и другое убожество.Синей помойке chelsea не привыкать покупать донных нападающих. Хотя, только перейдя в chelsea они начинают резко днить. Синей помойке должно быть стыдно, стольких игроков загубили. Тот же Торрес, к примеру.

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  3. sexan 05.08.2017 08:56 # sexan
    Ну не мудрено, надо заигрывать всех, а не тушить на лавке.

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  4. mancunia-planet 05.08.2017 08:36 # mancunia-planet
    Смешно. 2 самых дорогих лавочника типа будут решать) батшуай так вобще не футболист

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  5. wengerrrro 05.08.2017 08:29 # wengerrrro
    фу 6лять пдрсы

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  6. super-rooney 05.08.2017 08:28 # super-rooney
    Да, Альваро привык играть девятого номера, но благодаря своим характеристикам он может сыграть и десятку

    Вообще-то, он привык играть двенадцатого номера

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  7. chelsea-69 05.08.2017 08:15 # chelsea-69
    Все равно Ляказегг зарешает

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  8. karandash 05.08.2017 08:01 # karandash
    Почему бы и нет

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