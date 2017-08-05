Дик Адвокат понимает, почему Ван Дейк хочет уйти из "Саутгемптона"

Виргил Ван Дейк Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат выразил свою поддержку защитнику Виргилу Ван Дейку, который стремится покинуть "Саутгемптон" этим летом.

Напомним, сообщив своему наставнику Маурисио Пеллегрино о желании уйти, Ван Дейк оказался отстранен от тренировок и предсезонных матчей первой команды.

Приобрести 26-летнего голландца готовы "Ливерпуль" и "Челси", однако "святые" настаивают, что Виргил не продается. Многие болельщики клуба с "Сент Мэри" поспешили отвернуться и проклять своего капитана, однако Адвокат придерживается другого мнения.

"Вы можете сколько угодно осуждать его, но послушайте — если английский топ-клуб согласится увеличить вашу зарплату в пять раз, тогда вы не будете сидеть сложа руки, и я смогу понять ваши действия", — сообщил экс-тренер "Сандерленда" журналу Voetbalzone.


Метки Адвокат, Ван Дейк, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2017 07:00

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  1. chr1s8rown 05.08.2017 07:51 # chr1s8rown
    полюбому он наш.
    пенсы такие смешные .

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  2. melwood-lfc 05.08.2017 07:04 # melwood-lfc
    офк ради бабла и ради возможности поиграть в гранде мирового футбола, который начал восстанавливать свои позиции на мировой арене
    поэтому Ливерпуль его оформит за аналик

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