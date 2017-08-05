Дик Адвокат понимает, почему Ван Дейк хочет уйти из "Саутгемптона"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат выразил свою поддержку защитнику Виргилу Ван Дейку, который стремится покинуть "Саутгемптон" этим летом.

Напомним, сообщив своему наставнику Маурисио Пеллегрино о желании уйти, Ван Дейк оказался отстранен от тренировок и предсезонных матчей первой команды.



Приобрести 26-летнего голландца готовы "Ливерпуль" и "Челси", однако "святые" настаивают, что Виргил не продается. Многие болельщики клуба с "Сент Мэри" поспешили отвернуться и проклять своего капитана, однако Адвокат придерживается другого мнения.



"Вы можете сколько угодно осуждать его, но послушайте — если английский топ-клуб согласится увеличить вашу зарплату в пять раз, тогда вы не будете сидеть сложа руки, и я смогу понять ваши действия", — сообщил экс-тренер "Сандерленда" журналу Voetbalzone.