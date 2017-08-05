Конте предвкушает "самый сложный сезон" в своей карьере

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что следующий сезон будет самым сложным в его тренерской карьере.

В своем дебютном английском сезоне Конте довольно легко завоевал титул Премьер-Лиги, выиграв 30 и 38 матчей. Однако этим летом конкуренты совершенно не жалеют денег на трансферы, намереваясь дать бой "синим" в новой кампании.



Антонио ожидает столкнуться с жесточайшей конкуренцией со стороны "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", но все равно ставит перед собой высшую цель — защитить титул.



"Это совершенно точно будет самый сложный сезон в моей карьере. Я уверен насчет этого. Это будет самый сложный сезон в моей карьере как тренера".



"Почему? Этому есть много причин, сигнализирующих мне, что следующий будет очень тяжелым — самым сложным в моей карьере. У меня есть такое предчувствие, и я хотел бы ошибиться".



"В Англии лига настолько сильна. Это самая сильная лига в мире. Здесь есть шесть команд, готовых сражаться за титул, но только одна сможет его завоевать. Три других попадут в Лигу Чемпионов, а оставшиеся две — в Лигу Европы".



"Однако ты все равно начинаешь сезон с намерением выиграть титул. Это будет непросто, но мы постараемся", — цитирует Конте Evening Standard.