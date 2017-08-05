Конте предвкушает "самый сложный сезон" в своей карьере
Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что следующий сезон будет самым сложным в его тренерской карьере.
В своем дебютном английском сезоне Конте довольно легко завоевал титул Премьер-Лиги, выиграв 30 и 38 матчей. Однако этим летом конкуренты совершенно не жалеют денег на трансферы, намереваясь дать бой "синим" в новой кампании.
Антонио ожидает столкнуться с жесточайшей конкуренцией со стороны "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", но все равно ставит перед собой высшую цель — защитить титул.
"Это совершенно точно будет самый сложный сезон в моей карьере. Я уверен насчет этого. Это будет самый сложный сезон в моей карьере как тренера".
"Почему? Этому есть много причин, сигнализирующих мне, что следующий будет очень тяжелым — самым сложным в моей карьере. У меня есть такое предчувствие, и я хотел бы ошибиться".
"В Англии лига настолько сильна. Это самая сильная лига в мире. Здесь есть шесть команд, готовых сражаться за титул, но только одна сможет его завоевать. Три других попадут в Лигу Чемпионов, а оставшиеся две — в Лигу Европы".
"Однако ты все равно начинаешь сезон с намерением выиграть титул. Это будет непросто, но мы постараемся", — цитирует Конте Evening Standard.
05.08.2017 06:00
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Последние комментарии:
Эффекта неожиданности уже не будет, как в прошлом сезоне, схемка его уже всем понятна, многие даже начинают ее юзать. Плюс конкуренты были ужасны кроме разве ТТХ, в этом надеюсь остальные подтянутся и будет уже приличная заруба, а не как последние два года.
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Норм стелит Контекс. Никто и не заметит как эта помойка вернется на своё законное 10 место, если б это был гранд европейского футбола, то тогда все удивились бы...
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Топарик жуткий
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столько мочи на него ещё не выливалось, пусть смакует
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Конте: "Я збсь крендель, а Клопп - морковка какая-то".
На пресс-конференции Конте раскритиковал методы работы главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, сравнив немца с "морковкой":
"Нет, я не думаю, что методы Юргена (Клоппа -прим. ред) идут на пользу команде. Да, при помощи подcрачников он смог раскрыть таких игроков, как Лаллана, кроме того в конце сезона вышли на приличный уровень Симон Миньоле и Эмре Джан. Но сейчас даже не начало сезона, а Лаллана получил травму бедра, я смею опасаться, что Джан, Робертсон и Матип окажутся в лазарете с подобными проблемами еще до Рождества. Кроме того Клопп какой-то оранжевый, в общем похож на морковку. Вот я обычно бью в дыхалку и не подвергаю своих игроков повышенному риску травм. Кроме того я збсь крендель."
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Скромняга
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Успехов императору!
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Тоже тратить надо было.
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил о необходимости усиления состава команды до закрытия летнего трансферного окна.
«Для нас очень важно сделать приобретения, потому что мы обладаем небольшим составом. Только одного игрока будет недостаточно, чтобы усилить команду, нам нужно больше.
Самый лучший способ – попытаться найти верное решение. Важно, что в клубе знают мое мнение по поводу количества новых игроков. Теперь мы должны подождать и проявить терпение», — сказал Конте.
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Матч "Челси" с "Эвертоном" в АПЛ был перенесен в связи с участием "ирисок" в Лиге Европы. Матч, который был запланирован на субботу 26 августа, теперь состоится 27 августа в 15:30, информирует официальный сайт "синих".
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Чувствует лысая жопа итальяшки (после пересадки волос), что в этом сезоне пинсы обосрутся. Все верно чувствует.
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Предсезонные товарищеские матчи позади, и Антонио Конте хочет, чтобы в это воскресенье его команде удалось переиграть «Арсенал» в матче за Суперкубок и хорошо начать новый сезон. Сегодня в Кобхэме состоялась предматчевая пресс-конференция Антонио Конте. В воскресенье на «Уэмбли» в Суперкубке Англии «Челси» сыграет с «Арсеналом».
«Нет, ещё слишком рано, – добавил Конте, отвечая на вопрос о том, сумеют ли Бакайоко и Азар восстановиться к матчу первого тура АПЛ с «Бёрнли». – Мы должны подождать и проявить терпение. Они серьёзно прогрессируют в плане работы над физической формой, восстанавливаясь после травм, но к началу сезона они не готовы. Как вы знаете, у Эдена была травма голеностопа. После операции для восстановления необходимо определенное время. Бакайоко перенес операцию на колене, он очень хорошо работает».
«Было обидно проиграть «Арсеналу» в финале Кубка Англии в сезоне, который отлично сложился для нас, – приводит слова итальянца официальный сайт лондонцев. – Теперь у нас еще одна игра, мы хорошо знаем, что «Арсенал» – сильная команда. Нас ждёт сложная игра, и мы хотим начать сезон с победы. Я думаю, что товарищеские матчи для нас закончились. Это официальная игра и розыгрыш первого трофея в сезоне. Это, несомненно, важная игра. «Челси» и «Арсенал» находятся не в лучшей форме, поскольку мы только начинаем сезон. Но мы хотим провести по-настоящему хорошую игру на высоких скоростях и подготовиться к началу сезона».
«Для нас очень важно пополнить состав команды, потому что мы обладаем небольшим составом. Только одного игрока будет недостаточно, чтобы усилить команду, нам нужно больше. Самый лучший способ – попытаться найти верное решение. Важно, что в клубе знают мое мнение по поводу количества новых игроков. Теперь мы должны подождать и проявить терпение, чтобы усилить наш состав», - резюмировал Конте
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Аве Конте !
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