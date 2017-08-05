"Сити" продал Фернандо в "Галатасарай"

"Манчестер Сити" объявил о продаже своего опорного полузащитника Фернандо в "Галатасарай". Сумма трансфера составила 4.7 миллионов фунтов, а еще 0.8 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

Игрок сборной Бразилии выступал за "горожан" с 2014 года, когда он перебрался из "Порту". За это время Фернандо провел 101 матч, завоевал Кубок Лиги и стал автором 1000-го гола в истории Премьер-Лиги.



В прошлом сезоне Фернандо успел поиграть как в полузащите, так и в обороне, но его появления в старте носили эпизодический характер. Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не стал удерживать 30-летнего бразильца, когда тому поступило заманчивое предложение из Турции.



И вот сейчас "Сити" официально подтвердил расставание с Фернандо, который заключил с "Галатасараем" контракт на три года.



"Завоевание Кубка Лиги 2016 года стало наиболее памятным событием за время моего пребывания в клубе, и я никогда это не забуду", — сообщил на прощание Фернандо.