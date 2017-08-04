Клопп ожидал встречи с "Хоффенхаймом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ожидал встречи с "Хоффенхаймом" в раунде плей-офф Лиги Чемпионов.

В пятницу УЕФА провел жеребьевку заключительного квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Из всех возможных соперников — "Стяуа", "Янг Бойз", "Ниццы", "Истанбул Башакшехира", "Хоффенхайма" — "красным" досталась именно команда с родины Клоппа.



Юрген уверен, что представитель Бундеслиги не сильно рад этому жребию, однако призывает свою команду самым серьезным образом настроиться на предстоящие матчи.



"Это очень интересно. Вообще-то, это именно то, чего я ожидал, глядя на список возможных соперников — если есть выбор, мы всегда попадаем на команду из Германии! Прошу прощения!"



"С самого начала было понятно, что у нас не будет простых матчей. Нам попался "Хоффенхайм", матчи против которого совершенно точно не будут простыми".



"Однако мы не должны забывать, что они подумали, когда увидели результаты жеребьевки. Это не лучший жребий, который они могли получить".



"Меня это совершенно устраивает, я рад узнать своего соперника, и теперь мы можем начать готовиться. Как вы можете себе представить, у них сильная команда. Когда ты четвертый в Германии, ты сильная команда".



"Это очень интересный клуб. У них много по-настоящему хороших молодых игроков. Они лишились двух из них — ушедших в "Баварию" Руди и Зуле, но от этого мало что изменилось. У них очень молодой тренер, всего 30 лет, и он очень талантлив".



"Это серьезное испытание, но я нахожусь в предвкушении. Сперва мы сыграем с "Уотфордом", но одновременно это станет подготовкой к "Хоффенхайму", и это очень интересно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.