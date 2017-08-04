"Стоук" обсуждает переход Марио Лемина

"Стоук" обсуждает приобретение полузащитника "Ювентуса" Марио Лемина ориентировочной стоимостью в 13.5 миллионов фунтов.

Еще в понедельник, сообщает Sky Sports, представители двух клубов провели очную встречу в Лондоне однако в данный момент нет ясности, в какой стадии находятся переговоры.



Лемина выступает за "Ювентус" с 2015 года после своего перехода из "Марселя", успев за это время дважды выиграть Серию А. Однако твердым игроком стартового состава Марио так и не стал.



У 23-летнего игрока сборной Габона остается еще три года по контракту, поэтому "Ювентус" не испытывает никакого давления в этой ситуации и вправе просить за Лемина ту цену, который считает правильной.



Добавим, что этим летом "гончары" продали игроков на 30 млн. фунтов, тогда как подписали лишь Курта Зума, Джоша Таймона и Даррена Флетчера.