Конте рассказал, кто решил продать Матича, и почему не будет продан Азар

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подтвердил, что решение о продаже полузащитника Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед" приняло руководство клуба, а также развеял слухи насчет возможного ухода плеймейкера Эдена Азара в "Барселону".

Незадолго до перехода Матича в "Юнайтед" за 40 миллионов фунтов в прессе появились слухи, что Неманье, дважды становившемуся чемпионом Премьер-Лиги вместе с "синими", потребовалось разрешение владельца клуба Романа Абрамовича, чтобы этот трансфер был возможен. И сейчас Конте признал, что соответствующее решение действительно было принято не им.



"Почему Матичу было позволено уйти к конкурентам? Вам стоит спросить об этом клуб, не меня", — цитирует Антонио Daily Mirror.



Также Конте исключил продажу Азара, которым, как поговаривают, всерьез заинтересовалась лишившаяся Неймара "Барселона".



"Азар не продается. Он очень счастлив здесь, и он предвкушает начало сезона с "Челси", — приводит слова итальянского тренера talkSPORT.