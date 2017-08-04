Конте рассказал, кто решил продать Матича, и почему не будет продан Азар
Главный тренер "Челси" Антонио Конте подтвердил, что решение о продаже полузащитника Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед" приняло руководство клуба, а также развеял слухи насчет возможного ухода плеймейкера Эдена Азара в "Барселону".
Незадолго до перехода Матича в "Юнайтед" за 40 миллионов фунтов в прессе появились слухи, что Неманье, дважды становившемуся чемпионом Премьер-Лиги вместе с "синими", потребовалось разрешение владельца клуба Романа Абрамовича, чтобы этот трансфер был возможен. И сейчас Конте признал, что соответствующее решение действительно было принято не им.
"Почему Матичу было позволено уйти к конкурентам? Вам стоит спросить об этом клуб, не меня", — цитирует Антонио Daily Mirror.
Также Конте исключил продажу Азара, которым, как поговаривают, всерьез заинтересовалась лишившаяся Неймара "Барселона".
"Азар не продается. Он очень счастлив здесь, и он предвкушает начало сезона с "Челси", — приводит слова итальянского тренера talkSPORT.
04.08.2017 20:00
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приписка "...не меня" галимая отсебятина.
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100% Абрам приказал а то разменной монетой оправили бы в ювентус по сделке Сандро.
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лол
получается этот помоешный тренеришка никакого слова не имеет в клубе? сука никчемный кусок итальянского говна
апхахпа
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Матич пошел по стопам Чеха, Маты, Галласа..по пути бестрофейного будущего.Да , вы правы. ВНИЗ..карьера на закат..
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"Ща бы сочинять пиздаболию и приписывать её великолепному Контексу"
ах ах ах
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Очевидно, что Абраша помог. Если бы не его великодушие, то сплавили бы Матича в Ювентус.
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Горит парикан с продажи Матича. За год работы такие тёрки с руководством, надолго он в Челси явно не задержится.
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