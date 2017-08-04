Конте рассказал, кто решил продать Матича, и почему не будет продан Азар

Неманья Матич и Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте подтвердил, что решение о продаже полузащитника Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед" приняло руководство клуба, а также развеял слухи насчет возможного ухода плеймейкера Эдена Азара в "Барселону".

Незадолго до перехода Матича в "Юнайтед" за 40 миллионов фунтов в прессе появились слухи, что Неманье, дважды становившемуся чемпионом Премьер-Лиги вместе с "синими", потребовалось разрешение владельца клуба Романа Абрамовича, чтобы этот трансфер был возможен. И сейчас Конте признал, что соответствующее решение действительно было принято не им.

"Почему Матичу было позволено уйти к конкурентам? Вам стоит спросить об этом клуб, не меня", — цитирует Антонио Daily Mirror.

Также Конте исключил продажу Азара, которым, как поговаривают, всерьез заинтересовалась лишившаяся Неймара "Барселона".

"Азар не продается. Он очень счастлив здесь, и он предвкушает начало сезона с "Челси", — приводит слова итальянского тренера talkSPORT.


Метки Азар, Конте, Матич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2017 20:00

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  1. sausage 04.08.2017 20:34 # sausage
    приписка "...не меня" галимая отсебятина.

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  2. nuka2012 04.08.2017 20:32 # nuka2012
    100% Абрам приказал а то разменной монетой оправили бы в ювентус по сделке Сандро.

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  3. melwood-lfc 04.08.2017 20:18 # melwood-lfc
    лол
    получается этот помоешный тренеришка никакого слова не имеет в клубе? сука никчемный кусок итальянского говна
    апхахпа

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  4. asnural 04.08.2017 20:14 # asnural
    Матич пошел по стопам Чеха, Маты, Галласа..по пути бестрофейного будущего.Да , вы правы. ВНИЗ..карьера на закат..

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  5. psycho1 04.08.2017 20:13 # psycho1
    "Ща бы сочинять пиздаболию и приписывать её великолепному Контексу"

    ах ах ах

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  6. reeker 04.08.2017 20:07 # reeker
    Очевидно, что Абраша помог. Если бы не его великодушие, то сплавили бы Матича в Ювентус.

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  7. budun 04.08.2017 20:02 # budun
    Горит парикан с продажи Матича. За год работы такие тёрки с руководством, надолго он в Челси явно не задержится.

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