"Ливерпуль" потерял Лаллану на несколько месяцев
Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана надорвал мышцу бедра и теперь пропустит до трех месяцев.
Эту травму игрок сборной Англии получил в первом тайме товарищеского матча против "Атлетико" в среду вечером. И хотя со стороны возникшие у Адама проблемы казались безобидными, вердикт докторов оказался неутешителен.
По возвращении в Ливерпуль в четверг Лаллана прошел углубленное обследование, которое обнаружило надрыв мышцы. Как сообщает Daily Mirror, восстановление может затянуться на три месяца, хотя главный тренер "красных" Юрген Клопп надеется обойтись только парой.
"Это определенно не те новости, которые нам был хотелось услышать. К сожалению, повреждение таково, что Адаму, скорее всего, придется пропустить не недели, а пару месяцев. Думаю, его выход на поле в августе и сентябре практически исключен", — сообщил Клопп.
Добавим, что теперь 29-летний Лаллана пропустит первые матчи Премьер-Лиги, ближайшие поединки сборной Англии в отборе к ЧМ-2018 и старт группового этапа Лиги Чемпионов, если "Ливерпуль" туда пробьется.
04.08.2017 19:10
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Последние комментарии:
Нормас начало сезона у КФК.
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ну теперь хоть купим кого то))
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Чо у вас там за сопляки бегают а? пздц клопптоп
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Скоро Барса ещё и Коутиньо заберёт.
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Не велика потеря деревяшки. Главное Коутиньо на несколько лет не потерять...
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Первый пошёл.
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Здоровья Лаллане и Клоппу
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Лучший игрок в клубе поломался, пи3дец тлен. Благо еще не сентябрь и есть время для покупки игроков. Клопп, 6лять, хуярь покупки!
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пздц подкрался незаметно. Мать твою е6ал, случай
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Лаллане невезёт. Свой первый сезон на Энфилде начал с травмы, потом не мог вписаться. Теперь опять... Сук, что за дрянь!
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Не удивительно, губительные тренировки физрука продолжают калечить игроков, еще кучу травм увидим и во время тренировок, и во время матчей. Всё золотое поколение Боруссии просто сгнило в лазарете, все эти стеклянные Ройсы, Шахины, Гетцы, Гюндоганы с Хуммельсами - всё это следствие идиотских тренировок неадеквата, полагающегося исключительно на беготню.
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Норм сам
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Сезон ещё не начался, а игроки ЛФК уже не выдерживают нагрузок Клоппа не топа.
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Ну вы там это держитесь колбасники, главное не забывать следить за трансферами челсей челсей челсей)
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бля ну эт куево канеш
пора брать Горецку
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Заебал убивать команду!
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клоптоп
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