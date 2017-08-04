"Ливерпуль" потерял Лаллану на несколько месяцев

Адам Лаллана Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана надорвал мышцу бедра и теперь пропустит до трех месяцев.

Эту травму игрок сборной Англии получил в первом тайме товарищеского матча против "Атлетико" в среду вечером. И хотя со стороны возникшие у Адама проблемы казались безобидными, вердикт докторов оказался неутешителен.

По возвращении в Ливерпуль в четверг Лаллана прошел углубленное обследование, которое обнаружило надрыв мышцы. Как сообщает Daily Mirror, восстановление может затянуться на три месяца, хотя главный тренер "красных" Юрген Клопп надеется обойтись только парой.

"Это определенно не те новости, которые нам был хотелось услышать. К сожалению, повреждение таково, что Адаму, скорее всего, придется пропустить не недели, а пару месяцев. Думаю, его выход на поле в августе и сентябре практически исключен", — сообщил Клопп.

Добавим, что теперь 29-летний Лаллана пропустит первые матчи Премьер-Лиги, ближайшие поединки сборной Англии в отборе к ЧМ-2018 и старт группового этапа Лиги Чемпионов, если "Ливерпуль" туда пробьется.


Метки Лаллана, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2017 19:10

Количество просмотров Просмотров: 939

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 04.08.2017 19:42 # imf-tau
    Нормас начало сезона у КФК.

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  2. keremet 04.08.2017 19:41 # keremet
    ну теперь хоть купим кого то))

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  3. efiopius 04.08.2017 19:39 # efiopius
    Чо у вас там за сопляки бегают а? пздц клопптоп

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  4. reeker 04.08.2017 19:39 # reeker
    Скоро Барса ещё и Коутиньо заберёт.

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  5. fc-oil 04.08.2017 19:39 # fc-oil
    Не велика потеря деревяшки. Главное Коутиньо на несколько лет не потерять...

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  6. budun 04.08.2017 19:32 # budun
    Первый пошёл.

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  7. largo-winch 04.08.2017 19:32 # largo-winch
    Здоровья Лаллане и Клоппу

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  8. kos9k 04.08.2017 19:30 # kos9k
    Лучший игрок в клубе поломался, пи3дец тлен. Благо еще не сентябрь и есть время для покупки игроков. Клопп, 6лять, хуярь покупки!

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  9. seva 04.08.2017 19:28 # seva
    пздц подкрался незаметно. Мать твою е6ал, случай

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  10. sausage 04.08.2017 19:28 # sausage
    Лаллане невезёт. Свой первый сезон на Энфилде начал с травмы, потом не мог вписаться. Теперь опять... Сук, что за дрянь!

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  11. psycho1 04.08.2017 19:22 # psycho1
    Не удивительно, губительные тренировки физрука продолжают калечить игроков, еще кучу травм увидим и во время тренировок, и во время матчей. Всё золотое поколение Боруссии просто сгнило в лазарете, все эти стеклянные Ройсы, Шахины, Гетцы, Гюндоганы с Хуммельсами - всё это следствие идиотских тренировок неадеквата, полагающегося исключительно на беготню.

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  12. mancityman 04.08.2017 19:21 # mancityman
    Норм сам

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  13. reeker 04.08.2017 19:20 # reeker
    Сезон ещё не начался, а игроки ЛФК уже не выдерживают нагрузок Клоппа не топа.

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  14. thegodfather 04.08.2017 19:18 # thegodfather
    Ну вы там это держитесь колбасники, главное не забывать следить за трансферами челсей челсей челсей)

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  15. melwood-lfc 04.08.2017 19:18 # melwood-lfc
    бля ну эт куево канеш
    пора брать Горецку

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  16. sausage 04.08.2017 19:12 # sausage
    Заебал убивать команду!

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  17. rav-07 04.08.2017 19:11 # rav-07
    клоптоп

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