"Ливерпуль" потерял Лаллану на несколько месяцев

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана надорвал мышцу бедра и теперь пропустит до трех месяцев.

Эту травму игрок сборной Англии получил в первом тайме товарищеского матча против "Атлетико" в среду вечером. И хотя со стороны возникшие у Адама проблемы казались безобидными, вердикт докторов оказался неутешителен.



По возвращении в Ливерпуль в четверг Лаллана прошел углубленное обследование, которое обнаружило надрыв мышцы. Как сообщает Daily Mirror, восстановление может затянуться на три месяца, хотя главный тренер "красных" Юрген Клопп надеется обойтись только парой.



"Это определенно не те новости, которые нам был хотелось услышать. К сожалению, повреждение таково, что Адаму, скорее всего, придется пропустить не недели, а пару месяцев. Думаю, его выход на поле в августе и сентябре практически исключен", — сообщил Клопп.



Добавим, что теперь 29-летний Лаллана пропустит первые матчи Премьер-Лиги, ближайшие поединки сборной Англии в отборе к ЧМ-2018 и старт группового этапа Лиги Чемпионов, если "Ливерпуль" туда пробьется.