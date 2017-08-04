"Челси" ответил на обвинения юриста Диего Косты

Диего Коста "Челси" назвал "чепухой" обвинения со стороны юриста Диего Косты в адрес клуба.

В четверг юрист Рикардо Кардосо, защищающий интересы 28-летнего нападающего сборной Испании, довольно резко высказался по поводу решения главного тренера "синих" Антонио Конте указать Косте на дверь.

Кардосо пригрозил "Челси" юридическими последствиями и пообещал, что Диего подаст прошение на трансфере. Однако на "Стэмфорд Бридж" сочли ошибочными выдвинутые обвинения.

"Если возможно, я бы хотел кое-что сказать от имени клуба. Обычно мы не отвечаем на подобного рода комментарии, но я думаю, в данном случае мы должны это сделать".

"Выдвинутые юристом обвинения просто ошибочны. Антонио это уже говорил, и я думаю, стоит это повторить: решение по Диего было принято еще в январе. Игрок знал решение, агент знал решение, и очевидно, что юристу тоже было хорошо об этом известно".

"Поэтому аргумент юриста о том, что игрока заставляют уйти из клуба отправленным в июне текстовым сообщением, является просто чепухой. Как клуб, мы не собираемся ничего менять, и посмотрим, что случится в остатке окна", — цитирует официального представителя "Челси" Sky Sports.


Метки Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2017 18:00

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  1. reeker 04.08.2017 18:04 # reeker
    Всё правильно. Либо пусть заинтересованный клуб платит требуемые деньги, либо Коста сгниёт в дубле.

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