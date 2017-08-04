"Челси" — любимый клуб Галласа в Англии
Бывший защитник "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас рассказал, какой из клубов был его любимым в Англии.
12 лет своей насыщенной карьеры экс-игрок сборной Франции посвятил английскому футболу, все свои трофеи на клубном уровне — два титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Суперкубок Англии — завоевав с "Челси".
По словам Галласа, те пять сезонов с "синими" так и остались самым запоминающимся временем в его карьере.
"Мне понравились все три клуба, но период в "Челси" был наиболее особенным для меня. Это был мой первый зарубежный клуб, и я отлично проводил там время, вдобавок выиграв несколько трофеев".
"Кроме того, именно там я начал свою международную карьеру. Когда выступаешь за большой клуб, то ожидаешь завоевывать трофеи. Когда я выиграл Премьер-Лигу с "Челси", то чувствовал себя словно королем Англии. Такого рода опыт хочется сохранить в памяти", — сообщил Галлас FourFourTwo.
04.08.2017 17:00
Просмотров: 1300
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А разве не он пизданул про то, что если его не отпустят из Челси, то он будет забивать в свои ворота?
(ответить)
Новость для фан-сайта, не более.
Хотя кто знает, у синей помойки chelsea есть вообще фан-сайты?Я вот что-то сомневаюсь.
(ответить)
Шарит....
(ответить)
Топарем был. Моур летом 2006-ого прилично лоханулся, отпустив Галласа и Хута. Если бы оставил кого-нибудь одного из них, то Челси сделал бы покер. А так из-за травмы Терри и днины Болахруза, пришлось довольствоваться только двумя трофеями.
(ответить)
Галлас, Мата, Чех...теперь и Матич через лет 10 будет вторить Галласу. Ведь чемпионства все они после Челси так и не увидят..
(ответить)
как бэ величайший клуб Лондона
(ответить)
Любимый клуб лучшего дефа в истории Арсенала - это Челси.
Нормас легенды у канониров.
(ответить)
грит даже не вспомнит кто это)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий