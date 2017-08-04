"Челси" — любимый клуб Галласа в Англии

Бывший защитник "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас рассказал, какой из клубов был его любимым в Англии.

12 лет своей насыщенной карьеры экс-игрок сборной Франции посвятил английскому футболу, все свои трофеи на клубном уровне — два титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Суперкубок Англии — завоевав с "Челси".



По словам Галласа, те пять сезонов с "синими" так и остались самым запоминающимся временем в его карьере.



"Мне понравились все три клуба, но период в "Челси" был наиболее особенным для меня. Это был мой первый зарубежный клуб, и я отлично проводил там время, вдобавок выиграв несколько трофеев".



"Кроме того, именно там я начал свою международную карьеру. Когда выступаешь за большой клуб, то ожидаешь завоевывать трофеи. Когда я выиграл Премьер-Лигу с "Челси", то чувствовал себя словно королем Англии. Такого рода опыт хочется сохранить в памяти", — сообщил Галлас FourFourTwo.