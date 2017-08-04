"Челси" — любимый клуб Галласа в Англии

Вильям Галлас Бывший защитник "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас рассказал, какой из клубов был его любимым в Англии.

12 лет своей насыщенной карьеры экс-игрок сборной Франции посвятил английскому футболу, все свои трофеи на клубном уровне — два титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Суперкубок Англии — завоевав с "Челси".

По словам Галласа, те пять сезонов с "синими" так и остались самым запоминающимся временем в его карьере.

"Мне понравились все три клуба, но период в "Челси" был наиболее особенным для меня. Это был мой первый зарубежный клуб, и я отлично проводил там время, вдобавок выиграв несколько трофеев".

"Кроме того, именно там я начал свою международную карьеру. Когда выступаешь за большой клуб, то ожидаешь завоевывать трофеи. Когда я выиграл Премьер-Лигу с "Челси", то чувствовал себя словно королем Англии. Такого рода опыт хочется сохранить в памяти", — сообщил Галлас FourFourTwo.


Метки Галлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 04.08.2017 17:30 # sexan
    А разве не он пизданул про то, что если его не отпустят из Челси, то он будет забивать в свои ворота?

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  2. jesus33 04.08.2017 17:27 # jesus33
    Новость для фан-сайта, не более.
    Хотя кто знает, у синей помойки chelsea есть вообще фан-сайты?Я вот что-то сомневаюсь.

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  3. chelsealondon 04.08.2017 17:20 # chelsealondon
    Шарит....

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  4. reeker 04.08.2017 17:12 # reeker
    Топарем был. Моур летом 2006-ого прилично лоханулся, отпустив Галласа и Хута. Если бы оставил кого-нибудь одного из них, то Челси сделал бы покер. А так из-за травмы Терри и днины Болахруза, пришлось довольствоваться только двумя трофеями.

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  5. asnural 04.08.2017 17:08 # asnural
    Галлас, Мата, Чех...теперь и Матич через лет 10 будет вторить Галласу. Ведь чемпионства все они после Челси так и не увидят..

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  6. blacker19 04.08.2017 17:05 # blacker19
    как бэ величайший клуб Лондона

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  7. budun 04.08.2017 17:04 # budun
    Любимый клуб лучшего дефа в истории Арсенала - это Челси.
    Нормас легенды у канониров.

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  8. melwood-lfc 04.08.2017 17:02 # melwood-lfc
    грит даже не вспомнит кто это)

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