Янузай хочет доказать неправоту "Юнайтед"
Вингер Аднан Янузай заявил, что хочет доказать неправоту тренера Жозе Моуриньо, отпустившего его из "Манчестер Юнайтед" в "Реал Сосьедад".
Заступив на тренерский мостик "красных дьяволов" прошлым летом, Моуриньо не дал ни единого шанса Янузаю. Сезон 2016/17 Аднан провел в аренде в "Сандерленде", а в июле был продан в "Реал Сосьедад" за 9.8 миллионов фунтов.
Вместе с тем "Юнайтед" оставил за собой право обратного выкупа 22-летнего игрока сборной Бельгии. И Янзуай намерен сделать все возможное, чтобы Моуриньо пожалел о своем решении прервать его карьеру в Манчестере.
"Конечно, он замечательный тренер, но у меня не сложилось с ним особых отношений. Я очень его уважаю, потому что именно он открыл для меня дверь, чтобы покинуть "Манчестер Юнайтед".
"Чего я хочу теперь, так это доказать, что являюсь хорошим игроком, и что они ошиблись, позволив мне уйти", — сообщил Янузай Manchester Evening News.
04.08.2017 16:00
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Отожрись как Пукаку или Фелайни ну или на крайняк как Матич с Погба вырасти или дебилом стань как Ибрагимович и тогда дорога обратно открыта тебе
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Драко Малфой азаза
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Легенда Моиса
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Такое надо на деле показать. Так глядишь за годика 3 разгорится и будет на нём ценник 300 лямов фунтов.
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удачи
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