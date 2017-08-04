Янузай хочет доказать неправоту "Юнайтед"

Аднан Янузай Вингер Аднан Янузай заявил, что хочет доказать неправоту тренера Жозе Моуриньо, отпустившего его из "Манчестер Юнайтед" в "Реал Сосьедад".

Заступив на тренерский мостик "красных дьяволов" прошлым летом, Моуриньо не дал ни единого шанса Янузаю. Сезон 2016/17 Аднан провел в аренде в "Сандерленде", а в июле был продан в "Реал Сосьедад" за 9.8 миллионов фунтов.

Вместе с тем "Юнайтед" оставил за собой право обратного выкупа 22-летнего игрока сборной Бельгии. И Янзуай намерен сделать все возможное, чтобы Моуриньо пожалел о своем решении прервать его карьеру в Манчестере.

"Конечно, он замечательный тренер, но у меня не сложилось с ним особых отношений. Я очень его уважаю, потому что именно он открыл для меня дверь, чтобы покинуть "Манчестер Юнайтед".

"Чего я хочу теперь, так это доказать, что являюсь хорошим игроком, и что они ошиблись, позволив мне уйти", — сообщил Янузай Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад, Янузай

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2017 16:00

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  1. yxaxaxaxaxa 04.08.2017 16:22 # yxaxaxaxaxa
    Отожрись как Пукаку или Фелайни ну или на крайняк как Матич с Погба вырасти или дебилом стань как Ибрагимович и тогда дорога обратно открыта тебе

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  2. sisyazavr 04.08.2017 16:22 # sisyazavr
    Драко Малфой азаза

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  3. fc-oil 04.08.2017 16:21 # fc-oil
    Легенда Моиса

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  4. sexan 04.08.2017 16:10 # sexan
    Такое надо на деле показать. Так глядишь за годика 3 разгорится и будет на нём ценник 300 лямов фунтов.

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  5. vahrom 04.08.2017 16:03 # vahrom
    удачи

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