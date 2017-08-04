Янузай хочет доказать неправоту "Юнайтед"

Вингер Аднан Янузай заявил, что хочет доказать неправоту тренера Жозе Моуриньо, отпустившего его из "Манчестер Юнайтед" в "Реал Сосьедад".

Заступив на тренерский мостик "красных дьяволов" прошлым летом, Моуриньо не дал ни единого шанса Янузаю. Сезон 2016/17 Аднан провел в аренде в "Сандерленде", а в июле был продан в "Реал Сосьедад" за 9.8 миллионов фунтов.



Вместе с тем "Юнайтед" оставил за собой право обратного выкупа 22-летнего игрока сборной Бельгии. И Янзуай намерен сделать все возможное, чтобы Моуриньо пожалел о своем решении прервать его карьеру в Манчестере.



"Конечно, он замечательный тренер, но у меня не сложилось с ним особых отношений. Я очень его уважаю, потому что именно он открыл для меня дверь, чтобы покинуть "Манчестер Юнайтед".



"Чего я хочу теперь, так это доказать, что являюсь хорошим игроком, и что они ошиблись, позволив мне уйти", — сообщил Янузай Manchester Evening News.