Оуэн не верит, что Коутиньо уйдет в "Барселону"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн не верит, что "Барселоне" удастся переманить полузащитника "красных" Филиппе Коутиньо.

Каталонский клуб не скрывает того, что видит в Коутиньо наиболее предпочтительную замену для Неймара, готовящегося к переезду в ПСЖ. В прошлом месяце "Ливерпуль" даже отклонил предложение "Барселоны" в 72 миллиона фунтов.



По слухам, "Барса" готова значительно улучшить свое предложение, однако Оуэн не верит в этот трансфер, поскольку лишь в январе Коутиньо заключил с "красными" новый долгосрочный контракт.



"Из Испании поступают новости о желании "Барселоны" приобрести Коутиньо, и если продажа Неймара все-таки состоится, то это лишь добавит масла в огонь, усилив спекуляции насчет Коутиньо".



"Однако совсем недавно он был счастлив заключить новый долгосрочный контракт. С тех пор клуб пробился в Лигу Чемпионов и укрепил свой состав".



"Думаю, они поступили очень правильно, связав его будущее долгосрочным контрактом. В худшем случае они получат за него кучу денег, но лично я в это не верю".



"Я не вижу, чтобы Коутиньо был несчастлив в клубе, и не представляю себе, как эта сделка могла бы состояться. Это неизбежно, что многие хорошие игроки хотят попробовать себя в Испании, но в каждом случае нужно учитывать, сколько у игрока остается по контракту", — сообщил Оуэн PA Sport.