Оуэн не верит, что Коутиньо уйдет в "Барселону"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн не верит, что "Барселоне" удастся переманить полузащитника "красных" Филиппе Коутиньо.
Каталонский клуб не скрывает того, что видит в Коутиньо наиболее предпочтительную замену для Неймара, готовящегося к переезду в ПСЖ. В прошлом месяце "Ливерпуль" даже отклонил предложение "Барселоны" в 72 миллиона фунтов.
По слухам, "Барса" готова значительно улучшить свое предложение, однако Оуэн не верит в этот трансфер, поскольку лишь в январе Коутиньо заключил с "красными" новый долгосрочный контракт.
"Из Испании поступают новости о желании "Барселоны" приобрести Коутиньо, и если продажа Неймара все-таки состоится, то это лишь добавит масла в огонь, усилив спекуляции насчет Коутиньо".
"Однако совсем недавно он был счастлив заключить новый долгосрочный контракт. С тех пор клуб пробился в Лигу Чемпионов и укрепил свой состав".
"Думаю, они поступили очень правильно, связав его будущее долгосрочным контрактом. В худшем случае они получат за него кучу денег, но лично я в это не верю".
"Я не вижу, чтобы Коутиньо был несчастлив в клубе, и не представляю себе, как эта сделка могла бы состояться. Это неизбежно, что многие хорошие игроки хотят попробовать себя в Испании, но в каждом случае нужно учитывать, сколько у игрока остается по контракту", — сообщил Оуэн PA Sport.
04.08.2017 15:00
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Последние комментарии:
И вообще, отойдём от футбола... Всех с праздником!!!
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Барселона такой клуб - которому малокто может отказать. Конечно все любители АПЛ хотят, чтобы Коутиньо остался, но всё - таки Барселона слишком большой клуб, чтобы ему отказать. В общем сага с Моратой и Лукаку закончилась, тем сага про Коутиньо.
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Путалона - клуб петухов и симулянтов. Как у них игрока покупать хотят они ноют, но как сами договариваться за спинами клубов, так они правы. болельщики у них такое же отребье, как и этот мерзкий клуб.
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