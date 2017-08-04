"Эвертон" сыграет в квалификации Лиги Европы с "Хайдуком"

Эвертон За право попасть в групповой этап Лиги Европы "Эвертон" сразится в хорватским "Хайдуком".

Напомним, коллектив Рональда Кумана первым из числа команд Премьер-Лиги начал новый сезон, по сумме двух матчей одолев "Ружомберок" (2:0) в рамках 3-го квалификационного раунда.

В раунде плей-офф "ирискам" предстоит сыграть с "Хайдуком", преодолевшим сопротивление "Брондбю". Первый матч пройдет на "Гудисон Парк" 17 августа, ответный в Сплите — через одну неделю.


Метки жеребьевка, Лига Европы, Хайдук, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2017 14:30

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