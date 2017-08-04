Жозе Моуриньо рассчитывает на Мартиаля

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо дал ясно понять, что нападающий Антони Мартиаль не покинет клуб этим летом.

Лишившись Златана Ибрагимовича этим летом, Моуриньо предпочел сделать своим главным нападающим приглашенного из "Эвертона" Ромелу Лукаку. Это дополнительно подвергло сомнению перспективы Мартиаля на "Олд Траффорд".



В последнее время ходят слухи, что Антонио может стать разменной монетой в сделке по приобретению "красными дьяволами" вингера "Интера" Ивана Перишича, однако Жозе уверяет, что 21-летний француз входит в его планы на новый сезон.



"Каждый из игроков в моих планах. Наш план состоит в том, чтобы обладать хорошим подбором игроков, а не только стартовыми 11".



"Нам нужны варианты, потому что в прошлом важные игроки подолгу были травмированы. Эти игроки вернутся к концу года, поэтому в данный момент у нас не такой большой состав, и нам нужны варианты. Нам нужны различные игроки".



"Лукаку, Мартиаль, Рэшфорд, — все они разные игроки, и нам нужен каждый из них. Я буду определять состав, исходя из соперника, и приятно, если мне будет, из чего выбирать", — цитирует Моуриньо Goal.