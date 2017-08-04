"Ливерпуль" узнал соперника по квалификации Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" узнал соперника по квалификационному раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Им стал немецкий "Хоффенхайм".

Несмотря на то, что "красные" оказались в числе сеянных во время жеребьевки в швейцарском Ньоне, с соперником команде Юргена Клоппа не повезло. "Хоффенхайм" финишировал четвертым в прошлом сезоне Бундеслиги, в процессе обыграв мюнхенскую "Баварию".



Оба клуба объединяет фигура нападающего "красных" Роберто Фирмино. Бразилец выступал за "Хоффенхайм" на протяжении четырех лет, провел 140 матчей, забил 38 голов, а после продажи в "Ливерпуль" принес клубу 29 миллионов фунтов.



Первый матч двухраундового противостояния пройдет в Германии 15-16 августа. Ответная встреча состоится на "Энфилде" неделю спустя.



Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Чемпионов



Путь чемпионов



"Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Дания)

АПОЭЛ (Кипр) – "Славия" (Чехия)

"Олимпиакос" (Греция) – "Риека" (Хорватия)

"Селтик" (Шотландия) – "Астана" (Казахстан)

"Хапоэль" (Израиль) – "Марибор" (Словения)



Путь лиг



"Истанбул" (Турция) – "Севилья" (Испания)

"Янг Бойз" (Швейцария) – ЦСКА (Россия)

"Наполи" (Италия) – "Ницца" (Франция)

"Хоффенхайм" (Германия) – "Ливерпуль" (Англия)

"Спортинг" (Португалия) – "Стяуа" (Румыния)