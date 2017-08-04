"Ливерпуль" узнал соперника по квалификации Лиги Чемпионов

Юрген Клопп "Ливерпуль" узнал соперника по квалификационному раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Им стал немецкий "Хоффенхайм".

Несмотря на то, что "красные" оказались в числе сеянных во время жеребьевки в швейцарском Ньоне, с соперником команде Юргена Клоппа не повезло. "Хоффенхайм" финишировал четвертым в прошлом сезоне Бундеслиги, в процессе обыграв мюнхенскую "Баварию".

Оба клуба объединяет фигура нападающего "красных" Роберто Фирмино. Бразилец выступал за "Хоффенхайм" на протяжении четырех лет, провел 140 матчей, забил 38 голов, а после продажи в "Ливерпуль" принес клубу 29 миллионов фунтов.

Первый матч двухраундового противостояния пройдет в Германии 15-16 августа. Ответная встреча состоится на "Энфилде" неделю спустя.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Чемпионов

Путь чемпионов

"Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Дания)
АПОЭЛ (Кипр) – "Славия" (Чехия)
"Олимпиакос" (Греция) – "Риека" (Хорватия)
"Селтик" (Шотландия) – "Астана" (Казахстан)
"Хапоэль" (Израиль) – "Марибор" (Словения)

Путь лиг

"Истанбул" (Турция) – "Севилья" (Испания)
"Янг Бойз" (Швейцария) – ЦСКА (Россия)
"Наполи" (Италия) – "Ницца" (Франция)
"Хоффенхайм" (Германия) – "Ливерпуль" (Англия)
"Спортинг" (Португалия) – "Стяуа" (Румыния)



Метки жеребьевки, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор foxmcfc   

Дата 04.08.2017 13:25

Количество просмотров Просмотров: 4159

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. andros13 04.08.2017 14:40 # andros13
    колбасы начинают уже заранее солому стелить)
    типа соперник сложный, Клоппа знают хорошо, Ферминью закроют и тд)))

    (ответить)

  2. mata05 04.08.2017 14:37 # mata05
    казахи опять на селтик влетели

    (ответить)

  3. thespur 04.08.2017 14:37 # thespur
    Чет орнул с довна, когда случайно наткнулся на новость о чемпионстве chelsea.

    &#8594; ray-black:Ладно. В следущем сезоне поборемся. Всем хорошего сна.
    &#8594; gusto:хуй тебе за щеку с уэмбли прилетать будет, даун ты с птицефермы.

    (ответить)

  4. akadam 04.08.2017 14:31 # akadam
    12.08 - выезд к "Уотфорду", 15.-16.08 - к "Хоффенхайму", 19.08 - дома с "Кристал Пэласом". Будет непросто.

    (ответить)

  5. erevansky 04.08.2017 14:30 # erevansky
    Надеюсь на проход ЦСКА, геобратанам казахам удачи (епал я нынешнюю пародию на Селтик), жидам желаю вылететь наxуй из турнира.

    Риека, Динамо Загреб, Осиек. Заметили, хорватский футбол на подъёме? Никому не известный Осиек два раза чпокнул ПСВ, Риека дошла до плей-офф. Красавчики вообще, притоплю за них.

    (ответить)

  6. reddevil13 04.08.2017 14:30 # reddevil13
    04.08.2017 13:06 #
    andros13

    советую относиться ко всему проще.
    Расстался с телкой - поxyй, их много.
    Уволили с работы - поxyй, работы много.
    и тд

    Адово плюсую. Чел дело говорит.

    (ответить)

  7. shmit 04.08.2017 14:26 # shmit
    Боратья, хач так здесь и не появлялся? Жалко пацана
    Конторреса тоже жаль, все беды из за баб в который раз убеждаюсь

    (ответить)

  8. erevansky 04.08.2017 14:25 # erevansky
    Будет прикольно, если Карабах пройдет Копенгаген, а потом попадёт в одну группу с МЮ :)

    (ответить)

  9. wengerrrro 04.08.2017 14:21 # wengerrrro
    жеребьевка ле жестче чем путь чемпионов, лол

    (ответить)

  10. jesus33 04.08.2017 14:20 # jesus33
    Серьёзный соперник конечно, но как-то спокойно за Ливерпуль, думаю они пройдут дальше.
    Вот окажись на их месте например синяя помойка chelsea - тут да, можно было бы минусовать одну команду от Англии в ЛЧ.

    (ответить)

  11. thespur 04.08.2017 14:18 # thespur
    Как же чисто и уютно выглядит новость без бредней грита и разговоров про баб.

    (ответить)

  12. reddevil13 04.08.2017 14:18 # reddevil13
    04.08.2017 11:34 #
    bezviz

    на кожаной флейте играл

    (ответить)

  13. raka-eve 04.08.2017 14:17 # raka-eve
    Орсиноль с Хайдуком в ЛЧ недавно вроде бы играл?

    (ответить)

  14. sausage 04.08.2017 14:07 # sausage
    Наряду с Наполи-Ницца два самых топовых противостояния. Остальное дрянь какая-то. Пох, всё равно вынесем фрицев.

    (ответить)

  15. wengerrrro 04.08.2017 14:01 # wengerrrro
    так и думал что цска молодые мальчики попадутся, изи приход, ницца в ле, путь чемпионов вообще жесть, из 10 команд максимум 3 достойны

    (ответить)

  16. thespur 04.08.2017 14:00 # thespur
    Мда, неоч жеребьевка. Так хотелось эту молодую, резвую команду с амбициозным тренером посмотреть в ЛЧ. Лучше бы не было разделений типа путь чемпионов и путь лиг, не понимаю вообще смысл такого правила.

    (ответить)

  17. wengerrrro 04.08.2017 13:57 # wengerrrro
    аххахаха пе3да леверполу

    (ответить)

  18. andros13 04.08.2017 13:55 # andros13
    воу воу
    очень упорное противостояние будет
    команды одного уровня

    (ответить)

  19. januzaj00 04.08.2017 13:54 # januzaj00
    Даёшь пять англ команд в лч! Удачи портовым шмарам!

    (ответить)

  20. bezviz 04.08.2017 13:53 # bezviz
    лицо клоппа в тему, ведь биться придется с равной командой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: