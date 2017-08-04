"Ливерпуль" узнал соперника по квалификации Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" узнал соперника по квалификационному раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Им стал немецкий "Хоффенхайм".
Несмотря на то, что "красные" оказались в числе сеянных во время жеребьевки в швейцарском Ньоне, с соперником команде Юргена Клоппа не повезло. "Хоффенхайм" финишировал четвертым в прошлом сезоне Бундеслиги, в процессе обыграв мюнхенскую "Баварию".
Оба клуба объединяет фигура нападающего "красных" Роберто Фирмино. Бразилец выступал за "Хоффенхайм" на протяжении четырех лет, провел 140 матчей, забил 38 голов, а после продажи в "Ливерпуль" принес клубу 29 миллионов фунтов.
Первый матч двухраундового противостояния пройдет в Германии 15-16 августа. Ответная встреча состоится на "Энфилде" неделю спустя.
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Чемпионов
Путь чемпионов
"Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Дания)
АПОЭЛ (Кипр) – "Славия" (Чехия)
"Олимпиакос" (Греция) – "Риека" (Хорватия)
"Селтик" (Шотландия) – "Астана" (Казахстан)
"Хапоэль" (Израиль) – "Марибор" (Словения)
Путь лиг
"Истанбул" (Турция) – "Севилья" (Испания)
"Янг Бойз" (Швейцария) – ЦСКА (Россия)
"Наполи" (Италия) – "Ницца" (Франция)
"Хоффенхайм" (Германия) – "Ливерпуль" (Англия)
"Спортинг" (Португалия) – "Стяуа" (Румыния)
04.08.2017 13:25
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Последние комментарии:
колбасы начинают уже заранее солому стелить)
типа соперник сложный, Клоппа знают хорошо, Ферминью закроют и тд)))
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казахи опять на селтик влетели
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Чет орнул с довна, когда случайно наткнулся на новость о чемпионстве chelsea.
→ ray-black:Ладно. В следущем сезоне поборемся. Всем хорошего сна.
→ gusto:хуй тебе за щеку с уэмбли прилетать будет, даун ты с птицефермы.
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12.08 - выезд к "Уотфорду", 15.-16.08 - к "Хоффенхайму", 19.08 - дома с "Кристал Пэласом". Будет непросто.
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Надеюсь на проход ЦСКА, геобратанам казахам удачи (епал я нынешнюю пародию на Селтик), жидам желаю вылететь наxуй из турнира.
Риека, Динамо Загреб, Осиек. Заметили, хорватский футбол на подъёме? Никому не известный Осиек два раза чпокнул ПСВ, Риека дошла до плей-офф. Красавчики вообще, притоплю за них.
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04.08.2017 13:06 #
andros13
советую относиться ко всему проще.
Расстался с телкой - поxyй, их много.
Уволили с работы - поxyй, работы много.
и тд
Адово плюсую. Чел дело говорит.
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Боратья, хач так здесь и не появлялся? Жалко пацана
Конторреса тоже жаль, все беды из за баб в который раз убеждаюсь
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Будет прикольно, если Карабах пройдет Копенгаген, а потом попадёт в одну группу с МЮ :)
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жеребьевка ле жестче чем путь чемпионов, лол
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Серьёзный соперник конечно, но как-то спокойно за Ливерпуль, думаю они пройдут дальше.
Вот окажись на их месте например синяя помойка chelsea - тут да, можно было бы минусовать одну команду от Англии в ЛЧ.
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Как же чисто и уютно выглядит новость без бредней грита и разговоров про баб.
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04.08.2017 11:34 #
bezviz
на кожаной флейте играл
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Орсиноль с Хайдуком в ЛЧ недавно вроде бы играл?
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Наряду с Наполи-Ницца два самых топовых противостояния. Остальное дрянь какая-то. Пох, всё равно вынесем фрицев.
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так и думал что цска молодые мальчики попадутся, изи приход, ницца в ле, путь чемпионов вообще жесть, из 10 команд максимум 3 достойны
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Мда, неоч жеребьевка. Так хотелось эту молодую, резвую команду с амбициозным тренером посмотреть в ЛЧ. Лучше бы не было разделений типа путь чемпионов и путь лиг, не понимаю вообще смысл такого правила.
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аххахаха пе3да леверполу
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воу воу
очень упорное противостояние будет
команды одного уровня
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Даёшь пять англ команд в лч! Удачи портовым шмарам!
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лицо клоппа в тему, ведь биться придется с равной командой
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