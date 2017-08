Светская хроника за пятницу

"Реал" готов обсудить продажу Гарета Бэйла в "Манчестер Юнайтед". "Монако" сделает предложение по Алексису Санчесу. Сын Диего Симеоне может перейти в "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан убежден, что его клубу нужно продать вингера Гарета Бэйла, чтобы иметь возможность купить нападающего "Монако" Килиана Мбаппе. (Marca)



"Манчестер Юнайтед" внимательно следит за ситуацией с Бэйлом и готовится предложить 90 миллионов фунтов за Гарета. (Daily Star)



"Челси" заблокировал уход нападающего Диего Косты в аренду в "Милан" до января. (Daily Mirror)



"Челси" поспорит с "Юнайтед" за защитника ПСЖ Сержа Орье, оцениваемого в 25 млн. фунтов. (The Sun)



"Монако" предложит 45 млн. фунтов за нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. (The Sun)



"Тоттенхэм" интересуется нападающим "Дженоа" Джованни Симеоне, который приходится сыном главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне. (Daily Mirror)



Также "Тоттенхэму" нужен полузащитник "Шальке-04" Макс Майер. (Daily Express)



Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко ведет переговоры о переходе в "Трабзонспор" на правах аренды. (Evening Chronicle)



Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандо договаривается о переходе в "Галатасарай". (ESPN)



Нападающий "Арсенала" Лукас Перес подал прошение о трансфере. (Goal)



"Эвертон" все еще надеется приобрести центрального нападающего до конца лета, сохраняя интерес к Оливье Жиру из "Арсенала". (Liverpool Echo)



"Вест Хэм" опасается интереса к своему плеймейкеру Мануэлю Лансини со стороны "Ливерпуля", если "красные" лишатся Филиппе Коутиньо. (football.london)



"Андерлехт" поспорит с "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвичем" за защитника "Барселоны" Томаса Вермалена. (Birmingham Mail)



"Кристал Пэлас" хочет арендовать защитника "Юнайтед" Тимоти Фосу-Менсу. (The Sun)



"Уотфорд" заинтересован в левом защитнике "Ливерпуля" Альберто Морено. (IBTimes)



"Борнмут" вернется с улучшенным предложением по вингеру "Лестера" Демараю Грею после того, как "лисы" отказались от суммы в 20 млн. фунтов. (Daily Star)







Другое



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин приступил к тренировкам после перелома руки. (Evening Standard)



Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола едва не пропустил выезд в Исландию на товарищеский матч против "Вест Хэма", забыв свой паспорт. (Daily Mail)



Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес поцеловал эмблему клуба на камеру во время тренировки в четверг. (The Telegraph)



Сервис онлайн-знакомств Tinder подтвердил, что ведет переговоры о размещении своего бренда на рукавах "Юнайтед". Стоимость спонсорского контракта может составить 12 млн. фунтов в год. (Daily Mail)



Футбольная Лига планирует заключить новый телевизионный контракт, стоимость которого удвоится — до 180 млн. фунтов в год. (Daily Mail)



Шотландский "Хартс" рассматривает кандидатуру Фабрицио Раванелли на пост главного тренера. (Sky Sports)



Стадион "Арсенала" "Эмирейтс" теперь на 100 процентов функционирует на возобновляемой энергии. (IBTimes)