Клопп все еще надеется на новый контракт с Джаном
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что клуб продвигается в переговорах с полузащитником Эмре Джаном о новом контракте.
В данный момент Джан остается единственным игроком первой команды "красных", чье будущее не связано долгосрочным контрактом — действующий трудовой договор Эмре истекает уже следующим летом.
На протяжении последних недель ходят интенсивные слухи о намерении "Ювентуса" переманить игрока сборной Германии, однако Клопп по-прежнему оптимистично оценивает свои шансы сохранить соотечественника на "Энфилде".
"Мы продолжаем переговоры. Я разговариваю с ним каждый день — не о контракте, но я разговариваю с ним. С моей точки зрения, в данный момент все отлично", — приводит слова Клоппа The Guardian.
04.08.2017 12:00
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Зарплату надо поднять соответственно и подпишет. За один только лучший гол сезона прибавку заслужил. Только игроки "Тоттенхэма" готовы играть за копейки.
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да продайте уже его, нашли изза чего шум разводить
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Никто даже комментить не хочет. Беру удар на себя
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