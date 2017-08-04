Клопп все еще надеется на новый контракт с Джаном

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что клуб продвигается в переговорах с полузащитником Эмре Джаном о новом контракте.

В данный момент Джан остается единственным игроком первой команды "красных", чье будущее не связано долгосрочным контрактом — действующий трудовой договор Эмре истекает уже следующим летом.



На протяжении последних недель ходят интенсивные слухи о намерении "Ювентуса" переманить игрока сборной Германии, однако Клопп по-прежнему оптимистично оценивает свои шансы сохранить соотечественника на "Энфилде".



"Мы продолжаем переговоры. Я разговариваю с ним каждый день — не о контракте, но я разговариваю с ним. С моей точки зрения, в данный момент все отлично", — приводит слова Клоппа The Guardian.