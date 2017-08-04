Клопп все еще надеется на новый контракт с Джаном

Юрген Клопп и Эмре Джан Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что клуб продвигается в переговорах с полузащитником Эмре Джаном о новом контракте.

В данный момент Джан остается единственным игроком первой команды "красных", чье будущее не связано долгосрочным контрактом — действующий трудовой договор Эмре истекает уже следующим летом.

На протяжении последних недель ходят интенсивные слухи о намерении "Ювентуса" переманить игрока сборной Германии, однако Клопп по-прежнему оптимистично оценивает свои шансы сохранить соотечественника на "Энфилде".

"Мы продолжаем переговоры. Я разговариваю с ним каждый день — не о контракте, но я разговариваю с ним. С моей точки зрения, в данный момент все отлично", — приводит слова Клоппа The Guardian.


Метки Джан, Клопп, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2017 12:00

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  1. akadam 04.08.2017 12:27 # akadam
    Зарплату надо поднять соответственно и подпишет. За один только лучший гол сезона прибавку заслужил. Только игроки "Тоттенхэма" готовы играть за копейки.

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  2. electric 04.08.2017 12:26 # electric
    да продайте уже его, нашли изза чего шум разводить

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  3. super-rooney 04.08.2017 12:15 # super-rooney
    Никто даже комментить не хочет. Беру удар на себя

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