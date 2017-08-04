Перишич смирился, что не перейдет в МЮ

Вингер "Интера" Иван Перишич смирился с тем, что не перейдет в "Манчестер Юнайтед", и уже обсуждает новый контракт с клубом Серии А.

Несмотря на то, что "дьяволы" выразили готовность заплатить 35 миллионов фунтов за хорвата, "Интер" отказался вести диалог до тех пор, пока им не поступит более выгодное предложение о продаже 28-летнего игрока.



Клуб с "Олд Траффорд" отказался пересматривать условия сделки и вышел из переговоров. Сам Перишич тоже смирился с тем, что следующий сезон он проведет в "Интере": Иван уже вовсю обсуждает новый контракт с "нерадзурри".



"Перишич остается важным игроком для "Интера", и прямо сейчас мы осуждаем с ним условия нового контракта", - сообщил спортивный директор клуба Пьеро Аузилио Mediaset.