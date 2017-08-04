"Рома" готова переключиться с Махреза на Мату

"Рома" обратит свое внимание на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату, если не сумеет договориться о приобретении Рияда Махреза из "Лестера".

Этим летом "Лестер" отклонил уже два предложения о продаже своей звезды. Клуб с "Кинг-Пауэр" требует за Махреза 50 миллионов фунтов, однако "Рома" может заплатить только 35 миллионов.



Как сообщает Calcio Mercato, кандидатура 26-летнего алжирца остается в приоритете для клуба Серии А, однако если "Лестер" не пойдет на уступки, римляне обратят свое внимание на 29-летнего Мату.



По информации источника, Хуан входит в список альтернативных целей "Ромы" на тот случай, если трансфер Махреза сорвется окончательно. Интерес "волков" к игроку сборной Испании продиктован тем, что действующий контракт Маты истекает уже в конце следующего сезона.