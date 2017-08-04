"Рома" готова переключиться с Махреза на Мату

Хуан Мата и Рияд Махрез "Рома" обратит свое внимание на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату, если не сумеет договориться о приобретении Рияда Махреза из "Лестера".

Этим летом "Лестер" отклонил уже два предложения о продаже своей звезды. Клуб с "Кинг-Пауэр" требует за Махреза 50 миллионов фунтов, однако "Рома" может заплатить только 35 миллионов.

Как сообщает Calcio Mercato, кандидатура 26-летнего алжирца остается в приоритете для клуба Серии А, однако если "Лестер" не пойдет на уступки, римляне обратят свое внимание на 29-летнего Мату.

По информации источника, Хуан входит в список альтернативных целей "Ромы" на тот случай, если трансфер Махреза сорвется окончательно. Интерес "волков" к игроку сборной Испании продиктован тем, что действующий контракт Маты истекает уже в конце следующего сезона.



Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Мата, Махрез, Рома

Автор foxmcfc   

Дата 04.08.2017 10:00

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  1. andros13 04.08.2017 10:47 # andros13
    совсем уже журналисты е6анулись, думают Мату ! МАТУ!!! подписать проще чем дрища Махреза...

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  2. januzaj00 04.08.2017 10:12 # januzaj00
    Легенда не продаётся

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  3. mutruefan1989 04.08.2017 10:01 # mutruefan1989
    Ха, не смогли заполучить Махреза и переключились на Мату.
    Л - лоджик.

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