"Челси" предложит 50 миллионов фунтов за Ван Дейка

"Челси" решил составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Виргила Ван Дейка и в данный момент готовит свое предложение в 50 миллионов фунтов о покупке защитника "Саутгемптона".

За последние годы "Ливерпуль" приобрел немало игроков у "святых", однако этим летом отношения двух клубов сильно испортились, когда мерсисайдцы попытались тайно договориться с Ван Дейком.



И хотя в данный момент Ван Дейк продолжает настаивать на уходе с "Сент Мэри", не желая идти на мировую и возвращаться к тренировкам с первой командой, "Саутгемптон" категорически не собирается вступать в переговоры с клубом, который повел себя так некрасиво ранее этим летом.



Официальные лица "Саутгемптона" продолжают твердить, что Виргил не продается, однако The Times располагает информацией, что "святые" могут смягчить позицию, если свои претензии на 26-летнего игрока сборной Голландии, очевидно несчастного на "Сент Мэри", продемонстрирует какой-либо другой клуб.



Этим клубом может стать "Челси", который в текущее трансферное окно попрощался уже с целым рядом защитников в лице Джона Терри, Натана Аке и Курта Зума.



Сообщается, что чемпионы Премьер-Лиги решили вступить в борьбу за Виргила и в скором времени выдвинут свое предложение в 50 млн. фунтов. На "Стэмфорд Бридж" оптимистично оценивают свои шансы заполучить Ван Дейка и ожидают заключить сделку до старта нового сезона.