Матичу было "легко" оставить "Челси" и уйти в "Юнайтед"

Неманья Матич Полузащитник Неманья Матич признался, что ему было легко решиться оставить "Челси" ради "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе "красные дьяволы" завершили приобретение Матича у чемпионов Премьер-Лиги за 40 миллионов фунтов. Последнее время 29-летний серб тренировался в одиночестве, поэтому он без колебаний откликнулся на предложение Жозе Моуриньо из Манчестера.

"Тренер сыграл очень важную роль в моем решении. Когда тебя зовут Жозе Моуриньо и такой большой клуб, как "Манчестер Юнайтед", то решение дается легко".

"Титул — это высшая цель, и "Манчестер" обязан всегда претендовать на титул. Думаю, это естественно для такого клуба, учитывая их историю и все предыдущие титулы".

"Я постараюсь быть на 100 процентов готовым. Надеюсь, я буду вариантом для тренера в предстоящих матчах. Было странно не участвовать в предсезонных матчах, потому что команда ("Челси") играла и играла хорошо, а я тренировался один в Лондоне. Думаю, я буду становиться лучше и лучше, и я надеюсь помочь команде добиться чего-нибудь в этом сезоне", — цитирует Матича The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1988

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 04.08.2017 09:06 # chr1s8rown
    типичный пенсовский наемник

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  2. paul-shark 04.08.2017 09:05 # paul-shark
    В очередной раз убеждаемся, что за chelsea играют только наёмные рабочие и крысы.

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  3. mu-fc 04.08.2017 08:24 # mu-fc
    Реал, Барса, МЮ, Ливер, Бавария, Милан у таких команд столько были/будут взлеты/падения, но все равно эти клубы всегда будут на вершине славы, элита, история, брэнд, это не признать просто глупо.

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  4. andros13 04.08.2017 08:17 # andros13
    Сердце Челси, легенда Челси, лучший опорник АПЛ - говорили они...

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  5. r-e-d-e-v-1-l 04.08.2017 08:15 # r-e-d-e-v-1-l
    Проверенного бойца так легко отпустили, да еще обсирают его..неблагодарные пенсы

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  6. chelsea-69 04.08.2017 08:14 # chelsea-69
    Макелеле-Эссьен-Баллак-Лемпард
    Эрерра-Матич-Феллаини-Погба

    Думает прокатит

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  7. osivori 04.08.2017 08:14 # osivori
    получается конте и на него взъелся, а почему непонятно, на сборы не взял, может он косту поддержал аааааа

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  8. super-rooney 04.08.2017 08:14 # super-rooney
    На месте Матича любому игроку было бы легко

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  9. fred-the-red 04.08.2017 08:07 # fred-the-red
    Лидер легенда диспетчер и седце челс тфу bljad МЮ

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