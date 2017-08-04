Матичу было "легко" оставить "Челси" и уйти в "Юнайтед"
Полузащитник Неманья Матич признался, что ему было легко решиться оставить "Челси" ради "Манчестер Юнайтед".
На текущей неделе "красные дьяволы" завершили приобретение Матича у чемпионов Премьер-Лиги за 40 миллионов фунтов. Последнее время 29-летний серб тренировался в одиночестве, поэтому он без колебаний откликнулся на предложение Жозе Моуриньо из Манчестера.
"Тренер сыграл очень важную роль в моем решении. Когда тебя зовут Жозе Моуриньо и такой большой клуб, как "Манчестер Юнайтед", то решение дается легко".
"Титул — это высшая цель, и "Манчестер" обязан всегда претендовать на титул. Думаю, это естественно для такого клуба, учитывая их историю и все предыдущие титулы".
"Я постараюсь быть на 100 процентов готовым. Надеюсь, я буду вариантом для тренера в предстоящих матчах. Было странно не участвовать в предсезонных матчах, потому что команда ("Челси") играла и играла хорошо, а я тренировался один в Лондоне. Думаю, я буду становиться лучше и лучше, и я надеюсь помочь команде добиться чего-нибудь в этом сезоне", — цитирует Матича The Telegraph.
04.08.2017 08:00
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Последние комментарии:
типичный пенсовский наемник
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В очередной раз убеждаемся, что за chelsea играют только наёмные рабочие и крысы.
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Реал, Барса, МЮ, Ливер, Бавария, Милан у таких команд столько были/будут взлеты/падения, но все равно эти клубы всегда будут на вершине славы, элита, история, брэнд, это не признать просто глупо.
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Сердце Челси, легенда Челси, лучший опорник АПЛ - говорили они...
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Проверенного бойца так легко отпустили, да еще обсирают его..неблагодарные пенсы
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Макелеле-Эссьен-Баллак-Лемпард
Эрерра-Матич-Феллаини-Погба
Думает прокатит
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получается конте и на него взъелся, а почему непонятно, на сборы не взял, может он косту поддержал аааааа
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На месте Матича любому игроку было бы легко
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Лидер легенда диспетчер и седце челс тфу bljad МЮ
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