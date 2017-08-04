Матичу было "легко" оставить "Челси" и уйти в "Юнайтед"

Полузащитник Неманья Матич признался, что ему было легко решиться оставить "Челси" ради "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе "красные дьяволы" завершили приобретение Матича у чемпионов Премьер-Лиги за 40 миллионов фунтов. Последнее время 29-летний серб тренировался в одиночестве, поэтому он без колебаний откликнулся на предложение Жозе Моуриньо из Манчестера.



"Тренер сыграл очень важную роль в моем решении. Когда тебя зовут Жозе Моуриньо и такой большой клуб, как "Манчестер Юнайтед", то решение дается легко".



"Титул — это высшая цель, и "Манчестер" обязан всегда претендовать на титул. Думаю, это естественно для такого клуба, учитывая их историю и все предыдущие титулы".



"Я постараюсь быть на 100 процентов готовым. Надеюсь, я буду вариантом для тренера в предстоящих матчах. Было странно не участвовать в предсезонных матчах, потому что команда ("Челси") играла и играла хорошо, а я тренировался один в Лондоне. Думаю, я буду становиться лучше и лучше, и я надеюсь помочь команде добиться чего-нибудь в этом сезоне", — цитирует Матича The Telegraph.