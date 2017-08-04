Венгер предвкушает гонку за титулом

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что ждет открытой гонки за титулом в новом сезоне.

Абсолютно все претенденты на победу в Премьер-Лиге, кроме "Тоттенхэма", укрепились на трансферном рынке дорогостоящими новичками. Теперь Венгер ожидает гонки вооружений непосредственно на футбольном поле.



"Прямо сейчас тяжело оценить реальные силы команд в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" купил новых игроков, "Сити", "Ливерпуль" и "Челси" сделали то же самое. Состав "Тоттенхэма", напротив, состоит из молодой группы игроков, которые уже достаточно долго выступают бок о бок".



"Нас ждет открытая гонка за титулом, и пока мне тяжело предсказать, что из всего этого выйдет. Давайте просто запасемся терпением", - приводит слова Венгера Goal.