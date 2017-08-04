Клопп готов, что игроки "Ливерпуля" будут на него злиться
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от своей команды в преддверии нового сезона. Немецкий тренер готов к "сложным решениям" и к тому, что игроки будут злиться на него из-за недостаточного количества минут.
В преддверии нового сезона Клопп не испытывает никаких кадровых проблем, особенно в атакующей линии, на победный матч против "Баварии" (0:3) посреди недели позволив себе оставить на лавке Адама Лаллану, Джорджиньо Вейналдума и Даниэля Старриджа.
Юрген понимает, что некоторые из его подопечных могут почувствовать себя ущемленными в плане игрового времени, однако Клопп к этому готов и надеется, что его команда сделает шаг на новый уровень.
"Если нам удастся сохранить этих игроков вместе, то впереди будут сложные решения, потому что все они не могут выходить в старте одновременно. Тогда и увидим, как это будет работать. Ты можешь злиться на меня, это не проблема, но оставайся уверен в себе, потому что это важно. Через три дня будет следующий матч, затем следующий, и так далее. Нас ждет много испытаний".
"Наш план состоит в том, чтобы сделать следующий шаг всем вместе. Это зависит от того, как мы будем реагировать на неудачи, на сложности. Ты проиграл матч, затем еще один, и появляются мысли "а сильны ли мы еще?" или "мы неубедительны".
"Я говорил, что мы постоянно хотим развивать эту команду, и это можно делать двумя способами: приобретениями и тренировками. И мы работаем над обоими вещами. Мы совершили славные приобретения — новички либо будут играть, либо подстегивать других игроков. Теперь будет еще сложнее играть постоянно", — цитирует Клоппа The Telegraph.
04.08.2017 06:00
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Рад за Неймара, принял абсолютно верное решение перейдя в ПСЖ, во первых 575к в неделю слишком заманчиво чтобы отказаться от такого, а также наконец выйдет из тени Месси и будет первой скрипкой в ПСЖ.
Конченные ебанаты назовут его предателем, забывая что это просто работа, не более того, вряд ли кто нибудь из местных работая где нибудь в офисе и получая условные 80к в месяц, отказались бы от предложения от куонкурента, который предложил бы вам 200к за ту же работу, не о какой преданности речи бы и не шло, ровно так же и футболе. Тем более ПСЖ интересный проект, и кто знает, может и победа в ЛЧ для этой команды не горами.
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обоими вещами
кто блять это пишет?
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Первая отмазка поехала
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