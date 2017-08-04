"Эвертон" вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

"Эвертон" с успехом преодолел 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, переиграв "Ружомберок" со счетом 0:1, как и в первом матче.

Если первая встреча команд на "Гудисон Парк" была решена голом Лейтона Бэйнса, то на сей раз единственный мяч забил вышедший на замену Доминик Калверт-Левин, убежав один на один после провала обороны соперника и хладнокровно поразив ворота словаков.



Таким образом, "Эвертон" отпраздновал победу по сумме двух матчей со счетом 0:2 и теперь с нетерпением ожидает жеребьевки раунда плей-офф квалификации в пятницу.



"Ружомберок" (Словакия) — "Эвертон" (Англия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 0:2



Гол: Калверт-Левин 80.



"Эвертон": Пикфорд, Кин, Уильямс, Ягиелка, Дэвис, Гейе, Шнайдерлен (Бэрри 81), Бэйнс, Классен, Рамирес (Калверт-Левин 69), Классен, Руни (Миральяс 86).