"Лестер" купил Ихеаначо у "Сити"

Келечи Ихеаначо "Лестер" официально объявил о переходе в клуб нападающего "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо, заключив с игроком пятилетний контракт.

Под руководством Мануэля Пеллегрини нигериец сделал себя имя в Премьер-Лиге, ярко сверкнув в сезоне 2015/2016. В общей сложности Келечи провел за "Сити" 64 матча, забив в них 21 гол.

После назначения на "Этихад" Пепа Гвардиолы Ихеаначо внезапно потерял игровую практику. Окончательно доверия тренера Келечи лишился с приходом в клуб Габриэля Жезуса минувшей зимой.

Оценив туманные перспективы в "Сити", Ихеаначо принял решение сменить клуб. Сегодня "горожане" согласовали продажу 20-летнего нападающего в "Лестер", хотя оставили за собой право обратного выкупа по фиксированной цене.

"Келечи обладает невероятным талантом и уже показал громадный потенциал. Он молод, голоден до побед и готов к следующей ступени своего развития. Я рад, что он оказался в "Лестере", - сообщил главный тренер "лис" Крейг Шекспир.



Метки Ихеаначо, Лестер, Манчестер Сити, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 03.08.2017 22:20

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  1. wolfsmensch 03.08.2017 23:05 # wolfsmensch
    у Лестера весьма возрастная защита, и мало хавбеков, а они третье ТО кряду выкидывают бабло ради форвардов и вингеров

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  2. jesus33 03.08.2017 22:31 # jesus33
    Право обратного выкупа это правильное решение.
    Вырастет в ТОПа - вернём к себе в команду.
    Не вырастит - то будет скитаться по середнякам вроде синей помойки chelsea.

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  3. staryi-eblan 03.08.2017 22:21 # staryi-eblan
    Уже вижу: его дубль в ворота щhelsea на Кинг Пауэре

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