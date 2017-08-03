"Лестер" купил Ихеаначо у "Сити"

"Лестер" официально объявил о переходе в клуб нападающего "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо, заключив с игроком пятилетний контракт.

Под руководством Мануэля Пеллегрини нигериец сделал себя имя в Премьер-Лиге, ярко сверкнув в сезоне 2015/2016. В общей сложности Келечи провел за "Сити" 64 матча, забив в них 21 гол.



После назначения на "Этихад" Пепа Гвардиолы Ихеаначо внезапно потерял игровую практику. Окончательно доверия тренера Келечи лишился с приходом в клуб Габриэля Жезуса минувшей зимой.



Оценив туманные перспективы в "Сити", Ихеаначо принял решение сменить клуб. Сегодня "горожане" согласовали продажу 20-летнего нападающего в "Лестер", хотя оставили за собой право обратного выкупа по фиксированной цене.



"Келечи обладает невероятным талантом и уже показал громадный потенциал. Он молод, голоден до побед и готов к следующей ступени своего развития. Я рад, что он оказался в "Лестере", - сообщил главный тренер "лис" Крейг Шекспир.