Коста попросит отпустить его в "Атлетико"
Нападающий "Челси" Диего Коста попросит отпустить его в "Атлетико". Испанец готов пойти на решительные меры и подать запрос на трансфер.
28-летний испанец продолжает подготовку к сезону в одиночестве: главный тренер "синих" Антонио Конте уже не рассчитывает на Диего, а "Атлетико" не может провернуть трансфер, поскольку УЕФА наложила на "матрасников" трансферный бан.
В четверг юрист Косты Рикардо Кордосо выступил с обращением в прессе: для начала раскритиковал поведение "Челси" и конкретно Конте, а затем указал на желание своего клиента вернуться в Мадрид.
"Мы намерены использовать все возможные юридические возможности, чтобы "Челси" понес ответственность за свое поведение. Сам же Диего намерен подать прошение на трансфер".
"Антонио Конте совершил недопустимый и непростительный поступок, уведомив Диего об уходе по смс. Это было неуважительно по отношению к игроку".
"Самое обидное, что "Челси" никак не вмешался в ситуацию. Наоборот, продлением контракта с Конте они показали, что полностью согласны с его решением и поведением в ситуации с Костой".
"Пока Антонио Конте тренирует "Челси", у Косты просто нет возможности вернуться в "Челси" и представлять этот клуб. В данный момент Диего не хочет играть ни за кого, кроме "Атлетико", - сообщил Кардосо Goal.
03.08.2017 22:00
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Последние комментарии:
Вот это контекс конечно подкинул проблем своей синей помойке chelsea, вот же он идиот.
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разве ему кто-то мешает в АТлетико уйти, лол? Пусть катлеты выплачивают требуемую сумму и он свободен.
Чего вообще этот тупоголовый адвокат старается достичь? Чтобы его клиента как Малуда вс вое время в молодежке сгноили?
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Когда Диего зимой неуважительно визжал в сторону Конте, клуба и его фанатов, агент молчал.
Отправили смс со словами "у тебя есть целое лето, чтобы найти другое пристанище" - затаил обиду. В чем проблема отправиться в аренду на пол года и перейти в Атлетико зимой? Лучше б решением проблемы занялись, а не ее оглаской на протяжении 2-х месяцев.
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Пусть полтос платит тогда Атлетико.
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Лигенда chelsea решил свалить с этой помойки в достойный клуб. Такими темпами глядишь и человеком станет.
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Даже пес понял что такое челси, и пытается сбежать.
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