Нападающий "Челси" Диего Коста попросит отпустить его в "Атлетико". Испанец готов пойти на решительные меры и подать запрос на трансфер.

28-летний испанец продолжает подготовку к сезону в одиночестве: главный тренер "синих" Антонио Конте уже не рассчитывает на Диего, а "Атлетико" не может провернуть трансфер, поскольку УЕФА наложила на "матрасников" трансферный бан.



В четверг юрист Косты Рикардо Кордосо выступил с обращением в прессе: для начала раскритиковал поведение "Челси" и конкретно Конте, а затем указал на желание своего клиента вернуться в Мадрид.



"Мы намерены использовать все возможные юридические возможности, чтобы "Челси" понес ответственность за свое поведение. Сам же Диего намерен подать прошение на трансфер".



"Антонио Конте совершил недопустимый и непростительный поступок, уведомив Диего об уходе по смс. Это было неуважительно по отношению к игроку".



"Самое обидное, что "Челси" никак не вмешался в ситуацию. Наоборот, продлением контракта с Конте они показали, что полностью согласны с его решением и поведением в ситуации с Костой".



"Пока Антонио Конте тренирует "Челси", у Косты просто нет возможности вернуться в "Челси" и представлять этот клуб. В данный момент Диего не хочет играть ни за кого, кроме "Атлетико", - сообщил Кардосо Goal.