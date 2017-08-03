Коста попросит отпустить его в "Атлетико"

Диего Коста и Антонио Конте Нападающий "Челси" Диего Коста попросит отпустить его в "Атлетико". Испанец готов пойти на решительные меры и подать запрос на трансфер.

28-летний испанец продолжает подготовку к сезону в одиночестве: главный тренер "синих" Антонио Конте уже не рассчитывает на Диего, а "Атлетико" не может провернуть трансфер, поскольку УЕФА наложила на "матрасников" трансферный бан.

В четверг юрист Косты Рикардо Кордосо выступил с обращением в прессе: для начала раскритиковал поведение "Челси" и конкретно Конте, а затем указал на желание своего клиента вернуться в Мадрид.

"Мы намерены использовать все возможные юридические возможности, чтобы "Челси" понес ответственность за свое поведение. Сам же Диего намерен подать прошение на трансфер".

"Антонио Конте совершил недопустимый и непростительный поступок, уведомив Диего об уходе по смс. Это было неуважительно по отношению к игроку".

"Самое обидное, что "Челси" никак не вмешался в ситуацию. Наоборот, продлением контракта с Конте они показали, что полностью согласны с его решением и поведением в ситуации с Костой".

"Пока Антонио Конте тренирует "Челси", у Косты просто нет возможности вернуться в "Челси" и представлять этот клуб. В данный момент Диего не хочет играть ни за кого, кроме "Атлетико", - сообщил Кардосо Goal.



Метки Конте, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 03.08.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 924

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jesus33 03.08.2017 22:26 # jesus33
    Вот это контекс конечно подкинул проблем своей синей помойке chelsea, вот же он идиот.

    (ответить)

  2. farot 03.08.2017 22:25 # farot
    разве ему кто-то мешает в АТлетико уйти, лол? Пусть катлеты выплачивают требуемую сумму и он свободен.
    Чего вообще этот тупоголовый адвокат старается достичь? Чтобы его клиента как Малуда вс вое время в молодежке сгноили?

    (ответить)

  3. deathshot19 03.08.2017 22:16 # deathshot19
    Когда Диего зимой неуважительно визжал в сторону Конте, клуба и его фанатов, агент молчал.
    Отправили смс со словами "у тебя есть целое лето, чтобы найти другое пристанище" - затаил обиду. В чем проблема отправиться в аренду на пол года и перейти в Атлетико зимой? Лучше б решением проблемы занялись, а не ее оглаской на протяжении 2-х месяцев.

    (ответить)

  4. reeker 03.08.2017 22:07 # reeker
    Пусть полтос платит тогда Атлетико.

    (ответить)

  5. walker02 03.08.2017 22:03 # walker02
    Лигенда chelsea решил свалить с этой помойки в достойный клуб. Такими темпами глядишь и человеком станет.

    (ответить)

  6. muaxaxaxa 03.08.2017 22:01 # muaxaxaxa
    Даже пес понял что такое челси, и пытается сбежать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: