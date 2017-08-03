Арсен Венгер потерял веру в ФФП
Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер считает, что ожидаемый трансфер Неймара из "Барселоны" в ПСЖ уничтожает на корню идею финансового фейр-плей.
Несколько лет назад УЕФА всерьез взялся за финансовое здоровье клубов, заставляя их существовать по средствам. Среди тех, кто был наказан в первую очередь за чересчур роскошную жизнь, были "Манчестер Сити" и ПСЖ.
Однако этим летом о существовании правил ФФП все словно забыли, а ПСЖ и вовсе готовится осуществить трансфер поражающей воображение стоимостью в 198 миллионов фунтов. Подобная тенденция пугает Венгера.
"Переход Неймара стал возможен из-за владельцев ПСЖ. Весь футбольный пейзаж совершенно изменился. Когда целая страна контролирует клуб, нет ничего невозможного".
"В такой ситуации невозможно соблюдать финансовый фейр-плей. Я всегда призывал футбол жить по средствам. Но сейчас уже не тот период, когда ты инвестируешь и рассчитываешь на отдачу. Большими цифрами движут страсть и гордость".
"Цифры, которые мы наблюдаем, свидетельствуют об ускорении инфляции. Когда Тревор Фрэнсис стал первым игроком стоимостью 1 миллион фунтов, эта сумма казалась неадекватной, но теперь мы далеко от этого ушли, за пределы реальности", — цитирует Венгера The Independent.
03.08.2017 21:00
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Последние комментарии:
>предлагал за мбаппе 140 лямов
>после отказа потерял веру в ффп
леол.
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Арсенка, не бомби.
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Главный нытик всея эйпиэл.
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Ну цены на самом деле пошли нереальные... Такими темпами скоро игроки из Чемпионшипа будут стоить по 30 лимонов.
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хоть он и даун по части трансферов порой, но вещи он часто правильные говорит
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Венгер большую часть жизни был бухом и считал денежку, чтобы клуб был в прибыли. А тут такое пошло! Это он ещё до финта Неймара с выкупом контракта сказал, а теперь вообще рипнуться может. Бля, надо было уходить тебе, Арсен.
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Бабки победили ФФП
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