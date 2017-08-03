Арсен Венгер потерял веру в ФФП

Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер считает, что ожидаемый трансфер Неймара из "Барселоны" в ПСЖ уничтожает на корню идею финансового фейр-плей.

Несколько лет назад УЕФА всерьез взялся за финансовое здоровье клубов, заставляя их существовать по средствам. Среди тех, кто был наказан в первую очередь за чересчур роскошную жизнь, были "Манчестер Сити" и ПСЖ.



Однако этим летом о существовании правил ФФП все словно забыли, а ПСЖ и вовсе готовится осуществить трансфер поражающей воображение стоимостью в 198 миллионов фунтов. Подобная тенденция пугает Венгера.



"Переход Неймара стал возможен из-за владельцев ПСЖ. Весь футбольный пейзаж совершенно изменился. Когда целая страна контролирует клуб, нет ничего невозможного".



"В такой ситуации невозможно соблюдать финансовый фейр-плей. Я всегда призывал футбол жить по средствам. Но сейчас уже не тот период, когда ты инвестируешь и рассчитываешь на отдачу. Большими цифрами движут страсть и гордость".



"Цифры, которые мы наблюдаем, свидетельствуют об ускорении инфляции. Когда Тревор Фрэнсис стал первым игроком стоимостью 1 миллион фунтов, эта сумма казалась неадекватной, но теперь мы далеко от этого ушли, за пределы реальности", — цитирует Венгера The Independent.