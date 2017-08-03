Арсен Венгер потерял веру в ФФП

Неймар Рулевой "Арсенала" Арсен Венгер считает, что ожидаемый трансфер Неймара из "Барселоны" в ПСЖ уничтожает на корню идею финансового фейр-плей.

Несколько лет назад УЕФА всерьез взялся за финансовое здоровье клубов, заставляя их существовать по средствам. Среди тех, кто был наказан в первую очередь за чересчур роскошную жизнь, были "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Однако этим летом о существовании правил ФФП все словно забыли, а ПСЖ и вовсе готовится осуществить трансфер поражающей воображение стоимостью в 198 миллионов фунтов. Подобная тенденция пугает Венгера.

"Переход Неймара стал возможен из-за владельцев ПСЖ. Весь футбольный пейзаж совершенно изменился. Когда целая страна контролирует клуб, нет ничего невозможного".

"В такой ситуации невозможно соблюдать финансовый фейр-плей. Я всегда призывал футбол жить по средствам. Но сейчас уже не тот период, когда ты инвестируешь и рассчитываешь на отдачу. Большими цифрами движут страсть и гордость".

"Цифры, которые мы наблюдаем, свидетельствуют об ускорении инфляции. Когда Тревор Фрэнсис стал первым игроком стоимостью 1 миллион фунтов, эта сумма казалась неадекватной, но теперь мы далеко от этого ушли, за пределы реальности", — цитирует Венгера The Independent.


Метки Арсенал, Барселона, Венгер, Неймар, ПСЖ, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2017 21:00

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  1. kos9k 03.08.2017 21:37 # kos9k
    >предлагал за мбаппе 140 лямов
    >после отказа потерял веру в ффп

    леол.

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  2. reeker 03.08.2017 21:33 # reeker
    Арсенка, не бомби.

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  3. fc-zenit 03.08.2017 21:29 # fc-zenit
    Главный нытик всея эйпиэл.

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  4. sexan 03.08.2017 21:17 # sexan
    Ну цены на самом деле пошли нереальные... Такими темпами скоро игроки из Чемпионшипа будут стоить по 30 лимонов.

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  5. wengerrrro 03.08.2017 21:17 # wengerrrro
    хоть он и даун по части трансферов порой, но вещи он часто правильные говорит

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  6. sausage 03.08.2017 21:15 # sausage
    Венгер большую часть жизни был бухом и считал денежку, чтобы клуб был в прибыли. А тут такое пошло! Это он ещё до финта Неймара с выкупом контракта сказал, а теперь вообще рипнуться может. Бля, надо было уходить тебе, Арсен.

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  7. noel-gitman 03.08.2017 21:01 # noel-gitman
    Бабки победили ФФП

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