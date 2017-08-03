Клопп находится в "регулярном контакте" с Мбаппе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продолжает находится в регулярном контакте с лагерем нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

Этим летом в борьбе за Мбаппе сошлись такие платежеспособные клубы, как ПСЖ, "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона". Поэтому появившиеся в прессе слухи об интересе к Килиану со стороны "красных" были встречены с определенным скепсисом.



Однако болельщикам "Ливерпуля" не стоит терять надежду. Как утверждает L'Equipe, Клопп по-прежнему регулярно общается с 18-летним французом, который размышляет над следующим шагом в своей карьере.



По информации издания, Мбаппе не удалось согласовать новый контракт с "Монако", и теперь Килиан готов рассмотреть предложения других клубов.



И хотя в данный момент "Ливерпуль" выглядит аутсайдером этой борьбы, шансы Мбаппе регулярно играть на "Энфилде" были бы выше, чем в каком-либо другом заинтересованном клубе.