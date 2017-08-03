Клопп находится в "регулярном контакте" с Мбаппе

Килиан Мбаппе Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продолжает находится в регулярном контакте с лагерем нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

Этим летом в борьбе за Мбаппе сошлись такие платежеспособные клубы, как ПСЖ, "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона". Поэтому появившиеся в прессе слухи об интересе к Килиану со стороны "красных" были встречены с определенным скепсисом.

Однако болельщикам "Ливерпуля" не стоит терять надежду. Как утверждает L'Equipe, Клопп по-прежнему регулярно общается с 18-летним французом, который размышляет над следующим шагом в своей карьере.

По информации издания, Мбаппе не удалось согласовать новый контракт с "Монако", и теперь Килиан готов рассмотреть предложения других клубов.

И хотя в данный момент "Ливерпуль" выглядит аутсайдером этой борьбы, шансы Мбаппе регулярно играть на "Энфилде" были бы выше, чем в каком-либо другом заинтересованном клубе.


Метки Ливерпуль, Мбаппе, Монако

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2017 20:00

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  1. reeker 03.08.2017 21:35 # reeker
    Смешно.

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  2. dragonishka 03.08.2017 21:14 # dragonishka
    Клопп во френдзоне

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  3. chr1s8rown 03.08.2017 21:12 # chr1s8rown
    клайн сако ввд морена
    хендо - кейта
    коутине
    салах мбапе мане
    АПЛ и лч наш.

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  4. second005 03.08.2017 20:57 # second005
    Мбаппе в Ливерпуле - это как Месси в Амкаре) смешно)

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  5. farot 03.08.2017 20:51 # farot
    весь Ливерпуль стоит столько же, сколько Монако за этого пиздюка требует

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  6. fc-oil 03.08.2017 20:28 # fc-oil
    В стиле Венгре - типа интересовались

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  7. alexomck 03.08.2017 20:27 # alexomck
    фз, только один сезон более или менее отыграл. в столь молодом возрасте может и не заиграть в АПЛ. только если на перспективу брать и сразу в реал какой-нибудь в аренду отправить на годик.

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  8. liverfun 03.08.2017 20:09 # liverfun
    норм топ разыскивает никому неизвестных молодых талантов. мбаппе, велком

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  9. psycho1 03.08.2017 20:04 # psycho1
    Да, надежда определенно есть. Парня лучшие клубы мира зовут, но раз на связи сам сотрясатель бровок и великий сливатель всех финалов - то Мбаппе определенно бросит всё, ради работы с немецкой посредственностью, к которой даже из бывших игроков никто не идет.

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  10. chelsea-69 03.08.2017 20:04 # chelsea-69
    Клопп - Мбаппе, это как Гаврюха - Срапти

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