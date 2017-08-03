Клопп находится в "регулярном контакте" с Мбаппе
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продолжает находится в регулярном контакте с лагерем нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.
Этим летом в борьбе за Мбаппе сошлись такие платежеспособные клубы, как ПСЖ, "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона". Поэтому появившиеся в прессе слухи об интересе к Килиану со стороны "красных" были встречены с определенным скепсисом.
Однако болельщикам "Ливерпуля" не стоит терять надежду. Как утверждает L'Equipe, Клопп по-прежнему регулярно общается с 18-летним французом, который размышляет над следующим шагом в своей карьере.
По информации издания, Мбаппе не удалось согласовать новый контракт с "Монако", и теперь Килиан готов рассмотреть предложения других клубов.
И хотя в данный момент "Ливерпуль" выглядит аутсайдером этой борьбы, шансы Мбаппе регулярно играть на "Энфилде" были бы выше, чем в каком-либо другом заинтересованном клубе.
03.08.2017 20:00
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Последние комментарии:
Смешно.
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Клопп во френдзоне
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клайн сако ввд морена
хендо - кейта
коутине
салах мбапе мане
АПЛ и лч наш.
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Мбаппе в Ливерпуле - это как Месси в Амкаре) смешно)
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весь Ливерпуль стоит столько же, сколько Монако за этого пиздюка требует
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В стиле Венгре - типа интересовались
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фз, только один сезон более или менее отыграл. в столь молодом возрасте может и не заиграть в АПЛ. только если на перспективу брать и сразу в реал какой-нибудь в аренду отправить на годик.
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норм топ разыскивает никому неизвестных молодых талантов. мбаппе, велком
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Да, надежда определенно есть. Парня лучшие клубы мира зовут, но раз на связи сам сотрясатель бровок и великий сливатель всех финалов - то Мбаппе определенно бросит всё, ради работы с немецкой посредственностью, к которой даже из бывших игроков никто не идет.
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Клопп - Мбаппе, это как Гаврюха - Срапти
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