"Саутгемптон" сообщил Ван Дейку, что не продаст его этим летом

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино сообщил, что уже донес позицию клуба до защитника Виргила Ван Дейка: "святые" не собираются продавать игрока.

Накануне стало известно, что Ван Дейк отказался идти на мировую с "Саутгемптоном" и продолжит забастовку. Виргил настолько хочет уехать в "Ливерпуль", что больше не собирается играть за "святых" – даже в предсезонных матчах.



По словам Пеллегрино, настойчивость голландца и возможность выручить за игрока 70 миллионов фунтов не повлияют на позицию клуба: "Саутгемптон" не продаст Ван Дейка, о чем игрок уже прекрасно знает.



"Наша позиция не изменилась, ситуация – тоже. Я не могу сказать ничего нового: Виргил занимается в отрыве от всех остальных, потому что больше не хочет играть за нас".



"Я хотел бы вернуть его в команду и убедить, что он важен для нас, а клуб просто не пойдет на сделку. Мы считаем, что так будет лучше для всех, но пока Виргил не хочет быть частью команды", - цитирует Пеллегрино Sky Sports.