"Саутгемптон" сообщил Ван Дейку, что не продаст его этим летом
Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино сообщил, что уже донес позицию клуба до защитника Виргила Ван Дейка: "святые" не собираются продавать игрока.
Накануне стало известно, что Ван Дейк отказался идти на мировую с "Саутгемптоном" и продолжит забастовку. Виргил настолько хочет уехать в "Ливерпуль", что больше не собирается играть за "святых" – даже в предсезонных матчах.
По словам Пеллегрино, настойчивость голландца и возможность выручить за игрока 70 миллионов фунтов не повлияют на позицию клуба: "Саутгемптон" не продаст Ван Дейка, о чем игрок уже прекрасно знает.
"Наша позиция не изменилась, ситуация – тоже. Я не могу сказать ничего нового: Виргил занимается в отрыве от всех остальных, потому что больше не хочет играть за нас".
"Я хотел бы вернуть его в команду и убедить, что он важен для нас, а клуб просто не пойдет на сделку. Мы считаем, что так будет лучше для всех, но пока Виргил не хочет быть частью команды", - цитирует Пеллегрино Sky Sports.
03.08.2017 19:00
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Последние комментарии:
видимо в этом сезоне сотон будет выше лфс)
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а эти уже дрочили его в составе...пись пись на вас).
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Проснись, Пеллегрино! Он уже игрок ЛФК, поэтому он с вами не тренируется, дурачок
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Очередная струя мочи на ЛФК.
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Фотка в тему.
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Он не хочет играть за команду, настроил против болельщиков, повел себя непрофессионально - ливер, будучи командой такого же среднего уровня, готов дать 70 лямов, считая что с ними он так не поступит через год-два. Ну удачи им.
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через год купим.
надеюсь это к лучшему и даст шанс Сако.
через буид тандем сако- ввд
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он не хочет играть за команду, настроил против себя болельщиков, но мы его оставим. ну удачи им
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чет они давничи.
отказываться от 60 млн за игрока, который от силы стоит 40.
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