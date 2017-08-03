"Саутгемптон" сообщил Ван Дейку, что не продаст его этим летом

Виргил Ван Дейк Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино сообщил, что уже донес позицию клуба до защитника Виргила Ван Дейка: "святые" не собираются продавать игрока.

Накануне стало известно, что Ван Дейк отказался идти на мировую с "Саутгемптоном" и продолжит забастовку. Виргил настолько хочет уехать в "Ливерпуль", что больше не собирается играть за "святых" – даже в предсезонных матчах.

По словам Пеллегрино, настойчивость голландца и возможность выручить за игрока 70 миллионов фунтов не повлияют на позицию клуба: "Саутгемптон" не продаст Ван Дейка, о чем игрок уже прекрасно знает.

"Наша позиция не изменилась, ситуация – тоже. Я не могу сказать ничего нового: Виргил занимается в отрыве от всех остальных, потому что больше не хочет играть за нас".

"Я хотел бы вернуть его в команду и убедить, что он важен для нас, а клуб просто не пойдет на сделку. Мы считаем, что так будет лучше для всех, но пока Виргил не хочет быть частью команды", - цитирует Пеллегрино Sky Sports.



Метки Ван Дейк, Саутгемптон

Автор foxmcfc   

Дата 03.08.2017 19:00

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  1. wengerrrro 03.08.2017 19:57 # wengerrrro
    видимо в этом сезоне сотон будет выше лфс)

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  2. chelseafanmd 03.08.2017 19:46 # chelseafanmd
    а эти уже дрочили его в составе...пись пись на вас).

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  3. largo-winch 03.08.2017 19:38 # largo-winch
    Проснись, Пеллегрино! Он уже игрок ЛФК, поэтому он с вами не тренируется, дурачок

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  4. reeker 03.08.2017 19:32 # reeker
    Очередная струя мочи на ЛФК.

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  5. sexan 03.08.2017 19:22 # sexan
    Фотка в тему.

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  6. psycho1 03.08.2017 19:21 # psycho1
    Он не хочет играть за команду, настроил против болельщиков, повел себя непрофессионально - ливер, будучи командой такого же среднего уровня, готов дать 70 лямов, считая что с ними он так не поступит через год-два. Ну удачи им.

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  7. chr1s8rown 03.08.2017 19:19 # chr1s8rown
    через год купим.
    надеюсь это к лучшему и даст шанс Сако.
    через буид тандем сако- ввд

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  8. liverfun 03.08.2017 19:19 # liverfun
    он не хочет играть за команду, настроил против себя болельщиков, но мы его оставим. ну удачи им

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  9. thegodfather 03.08.2017 19:04 # thegodfather
    чет они давничи.
    отказываться от 60 млн за игрока, который от силы стоит 40.

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