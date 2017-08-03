"Юнайтед" обжалует дисквалификацию Джонса

"Манчестер Юнайтед" уведомил УЕФА, что воспользуется своим правом на апелляцию по поводу двухматчевой дисквалификации защитника Фила Джонса.

Напомним, после победного для "красных дьяволов" финала Лиги Европы против "Аякса" Джонс, выбранный для прохождения допинг-теста, оскорбил ответственного за данную процедуру чиновника.



В результате 25-летний англичанин получил дисквалификацию и штраф в 4,450 фунтов. Теперь Фил будет вынужден пропустить матч за Суперкубок Европы против "Реала" на следующей неделе и первый поединок группового этапа Лиги Чемпионов.



Четверг — крайний день, когда клуб имеет право опротестовать это решение в отношении своего игрока. Как сообщает The Independent, "Юнайтед" решил этим правом воспользоваться. Теперь в срок до понедельника "дьяволы" должны подать апелляцию в письменном виде с обоснованием причин, почему наказание Джонса должно быть облегчено.



Издание добавляет, что бурная реакция Фила на приглашение посетить кабинет для допинг-теста была вызвана нежеланием Джонса отлучаться от остальной команды, которая проводила фотосессию в раздевалке в память жертв теракта на "Манчестер Арене", где в результате взрыва бомбы погибло 23 человека.