Венгер: "Санчесу придется принять мое решение"

Арсен Венгер и Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что вингеру Алексису Санчесу придется смириться с тем, что следующий сезон он проведет на "Эмирейтс".

На этой неделе 28-летний Санчес вернулся к тренировкам с "Арсеналом". Отдохнув после Кубка Конфедераций, Алексис рассчитывал, наконец, сменить клуб, однако у Венгера были другие планы на этот счет.

Несмотря на то, что действующий контракт чилийца истекает уже следующим летом, Арсен не собирается продавать своего ведущего игрока. Более того, Венгер уже известил Санчеса, что новый сезон проведет в "Арсенале".

"Я не собираюсь подкидывать вам сенсацию, а что касается Алексиса, то он сфокусирован только на тренировках. С моим решением все предельно ясно: он останется в "Арсенале" и ему придется смириться с этим", - цитирует Венгера Sky Sports.

Также Арсен рассказал, что еще не определился насчет того, выпускать ли Санчеса на матч за Суперкубок Англии с "Челси". Соответствующее решение Венгер примет ближе к воскресной встрече.

"Ему нужно работать над физической формой, но такое ощущение, будто он никуда не пропадал. Да, совсем недавно он подхватил грипп, но это никогда не было проблемой для нас", - добавил француз.



Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 03.08.2017 17:00

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  1. mancityman 03.08.2017 17:56 # mancityman
    Ахахахахах ахахахахах сукааа ахахах

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  2. reeker 03.08.2017 17:51 # reeker
    Бедный Санчес.

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  3. wengerrrro 03.08.2017 17:36 # wengerrrro
    поссал на всех петушар, которые твердили что он уйдет, хотя я с первого дня лета был уверен. красава, хоть этим летом не разочаровал.

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  4. chebrec 03.08.2017 17:14 # chebrec
    заложник ггшников

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  5. gunars 03.08.2017 17:08 # gunars
    гений, топ, великий!

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