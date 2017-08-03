Венгер: "Санчесу придется принять мое решение"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что вингеру Алексису Санчесу придется смириться с тем, что следующий сезон он проведет на "Эмирейтс".

На этой неделе 28-летний Санчес вернулся к тренировкам с "Арсеналом". Отдохнув после Кубка Конфедераций, Алексис рассчитывал, наконец, сменить клуб, однако у Венгера были другие планы на этот счет.



Несмотря на то, что действующий контракт чилийца истекает уже следующим летом, Арсен не собирается продавать своего ведущего игрока. Более того, Венгер уже известил Санчеса, что новый сезон проведет в "Арсенале".



"Я не собираюсь подкидывать вам сенсацию, а что касается Алексиса, то он сфокусирован только на тренировках. С моим решением все предельно ясно: он останется в "Арсенале" и ему придется смириться с этим", - цитирует Венгера Sky Sports.



Также Арсен рассказал, что еще не определился насчет того, выпускать ли Санчеса на матч за Суперкубок Англии с "Челси". Соответствующее решение Венгер примет ближе к воскресной встрече.



"Ему нужно работать над физической формой, но такое ощущение, будто он никуда не пропадал. Да, совсем недавно он подхватил грипп, но это никогда не было проблемой для нас", - добавил француз.