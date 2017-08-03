"Лестер" отказался продать Грея в "Борнмут"

"Лестер" отверг предложение "Борнмута" в 20 миллионов фунтов о покупке нападающего Демарая Грея.

В прошлом сезоне 21-летний англичанин ямайского происхождения принял участие в 41 матче с учетом всех соревнований, но в рамках Премьер-Лиги отметился только девятью появлениями в старте.



На днях пресса сообщала, что Грей встречался с руководством "лис" по поводу возможного ухода с "Кинг Пауэр" и интереса других клубов. Однако "Лестер" отказался отпускать Демарая, заверив того о важной роли в планах тренера Крейга Шекспира на новый сезон.



Несмотря на обнадеживающий для "Лестера" результат встречи, сегодня стало известно, что "лисы" получили предложение от "Борнмута" в 20 млн. фунтов насчет Грея.



Согласившись, "Лестер" обеспечил бы себе внушительную прибыль, ведь в январе 2016 Демарай был приобретен у "Бирмингема" всего за 3.5 млн. фунтов. Однако в ответ последовал отказ — "лисы" тверды в своем желании сохранить Грея, сообщает Sky Sports.