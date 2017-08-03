Стам ждет от "Юнайтед" титула

Жозе Моуриньо Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам считает, что именно "дьяволы" подходят фаворитами к новому сезону Премьер-Лиги.

По мнению Стама, тренирующего ныне "Рединг", "Юнайтед" достойно усилился на трансферном рынке и должен продолжить прогресс под руководством Моуриньо. Если Райан Гиггза считает фаворитом нового сезона "Манчестер Сити", то Яп отдает предпочтение бывшему клубу.

"Такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", всегда ставит своей целью победу в Премьер-Лиге. Они постоянно усиливаются классными игроками, а в лице Жозе Моуриньо приобрели тренера, который им так нужен".

"Они закупились качественными новичками и провели образцовую трансферную кампанию. У них прослеживается отличный сплав класса и опыта", - приводит слова Стама Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Стам

Автор foxmcfc   

Дата 03.08.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1325

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Последние комментарии:




  1. skydreams 03.08.2017 15:52 # skydreams
    В прошлом сезоне тоже так говорили, но станет чемпионом опять Челси

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  2. chebrec 03.08.2017 15:34 # chebrec
    отрыжка

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  3. osivori 03.08.2017 15:30 # osivori
    похоже на правду

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  4. fakekafake 03.08.2017 15:22 # fakekafake
    На фото:

    Взял в рот колбасу, да желудок неймет.

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  5. bluebload 03.08.2017 15:03 # bluebload
    Фото - огонь ! Стам ждет титула , Мавр показывает инструмент для завоевания оного .

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  6. forester 03.08.2017 15:02 # forester
    Сосач головного мозга

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