Стам ждет от "Юнайтед" титула

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам считает, что именно "дьяволы" подходят фаворитами к новому сезону Премьер-Лиги.

По мнению Стама, тренирующего ныне "Рединг", "Юнайтед" достойно усилился на трансферном рынке и должен продолжить прогресс под руководством Моуриньо. Если Райан Гиггза считает фаворитом нового сезона "Манчестер Сити", то Яп отдает предпочтение бывшему клубу.



"Такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", всегда ставит своей целью победу в Премьер-Лиге. Они постоянно усиливаются классными игроками, а в лице Жозе Моуриньо приобрели тренера, который им так нужен".



"Они закупились качественными новичками и провели образцовую трансферную кампанию. У них прослеживается отличный сплав класса и опыта", - приводит слова Стама Sky Sports.