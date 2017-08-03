"Уотфорд" заинтересован в Аароне Ленноне
"Уотфорд" заинтересован в приглашении вингера "Эвертона" Аарона Лестона.
То впечатляющее усиление, которое "ириски" получили в это трансферное окно, осложняет задачу Леннона по попаданию в стартовый состав команды Рональда Кумана — особенно после того, недавних проблем Аарона психического характера.
Как стало известно Liverpool Echo, приютить 30-летнего англичанина, которому может не найтись места в планах Кумана на новый сезон, выразил желание "Уотфорд".
"Эвертон" открыт к предложениям по Леннону, но предпочитает продажу, тогда как "шершням" хотелось бы лишь арендовать экс-игрока "Тоттенхэма". В данный момент два клуба продолжают диалог.
03.08.2017 14:00
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Кто такой Лестон?
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Нахера им этот наркот?
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ЧУВАК, где твоя скорость?
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