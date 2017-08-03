"Уотфорд" заинтересован в Аароне Ленноне

Аарон Леннон "Уотфорд" заинтересован в приглашении вингера "Эвертона" Аарона Лестона.

То впечатляющее усиление, которое "ириски" получили в это трансферное окно, осложняет задачу Леннона по попаданию в стартовый состав команды Рональда Кумана — особенно после того, недавних проблем Аарона психического характера.

Как стало известно Liverpool Echo, приютить 30-летнего англичанина, которому может не найтись места в планах Кумана на новый сезон, выразил желание "Уотфорд".

"Эвертон" открыт к предложениям по Леннону, но предпочитает продажу, тогда как "шершням" хотелось бы лишь арендовать экс-игрока "Тоттенхэма". В данный момент два клуба продолжают диалог.


Метки Леннон, Уотфорд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. valkyr 03.08.2017 14:32 # valkyr
    Кто такой Лестон?

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  2. akadam 03.08.2017 14:17 # akadam
    Нахера им этот наркот?

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  3. makeewadim 03.08.2017 14:04 # makeewadim
    ЧУВАК, где твоя скорость?

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