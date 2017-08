Светская хроника за четверг

Килиан Мбаппе выбирает себе новый клуб. "Барселона" отправится в Англию за заменой для Неймара. "Арсеналу" не удалось приобрести Усмана Дембеле. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Нападающий Килиан Мбаппе окончательно решил покинуть "Монако" и теперь выбирает себе новый клуб из числа "Реала", "Манчестер Сити" и ПСЖ. (L'Equipe)



Вырученные от продажи Неймара в ПСЖ средства "Барселона" направит на покупку Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" и Эдена Азара из "Челси". (The Sun)



Однако продажа Неймара "Барселоной" может быть заблокирована испанской Ла Лигой. (Sport)



Полузащитник "Сити" Александр Зинченко близок к переходу в "Наполи" на правах аренды с последующим выкупом. (ESPN)



Защитник Виргил Ван Дейк близок к тому, чтобы убедить "Саутгемптон" отпустить его в "Ливерпуль". (Daily Mirror)



Нападающий Диего Коста отказал "Милану" и теперь планирует задержаться до января в "Челси", где он сможет продолжать получать по 185 тысяч фунтов в неделю. (The Sun)



"Челси" не собирается спешить с продажей Диего Косты и отпустит нападающего только по установленной цене в 50 млн. фунтов. (Daily Star)



"Челси" сообщил "Лестеру", что не будет платить более 30 млн. фунтов за полузащитника Данни Дринкуотера. (The Sun)



"Челси" решил купить Дринкуотера вместо Ренату Санчеша из "Баварии". (Mediaset)



Дортмундская "Боруссия" отклонила предложение "Арсенала" о покупке нападающего Усмана Дембеле. (Mundo Deportivo)



Полузащитник Джек Уилшир решил остаться в "Арсенале". (Daily Mail)



Запасной голкипер "Саутгемптона" Пауло Гассанига станет первым приобретением "Тоттенхэма" этим летом. (The Sun)



20-летний полузащитник Скотт Мактоминей будет переведет в первую команду "Манчестер Юнайтед" в преддверии нового сезона. (Daily Record)



Нападающий Антони Мартиаль не покинет "Юнайтед" этим летом. (Daily Star)



На место проданного в "Вест Хэм" Марко Арнаутовича "Стоук" собирается пригласить вингера "Кристал Пэлас" Андроса Таунсенда за 15 млн. фунтов. (The Sun)



Нападающий Демарай Грей обсудил свое будущее в "Лестере", отбросив мысли о смене клуба. (Leicester Mercury)







Другое



Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж развеял опасения относительно своей новой травмы. (Daily Mirror)



"Юнайтед" может подать апелляцию на двухматчевую дисквалификацию защитника Фила Джонса за оскорбление работника из антидопинговой комиссии. (Daily Mail)



Экс-голкипер "Саттона" Уэйн Шоу предстанет перед комиссией FA за то, что во время матча Кубка Англии против "Арсенала" в прошлом сезоне съел пирог прямо на скамейке запасных. (Daily Mail)



Фрэнк Лэмпард стал телевизионным экспертом BT Sport. (Daily Mail)



В преддверии нового сезона Премьер-Лига запретила своим клубам использовать в дизайне газонов какие-либо элементы, помимо горизонтальных и вертикальных линий. (BBC)