Моуриньо будет "счастлив", если МЮ купит еще одного игрока

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что будет счастлив, если клуб подпишет четвертого новичка этим летом.

Перед началом нового сезона "дьяволы" укрепили уже три позиции: Виктор Линделеф усилит центр обороны, Неманья Матич зацементирует полузащиту, а Ромелу Лукаку заменит Златана Ибрагимовича в атаке.



Изначально Моуриньо рассчитывал пригласить четырех новичков, но из-за проблем на трансферном рынке согласился на трех. Жозе благодарен спортивному директору Эду Вудворду, но будет совсем счастлив, если клуб полностью выполнит его план.



"Наш план заключается в том, чтобы построить сильную команду и сформировать хороший состав. Не забывайте, что несколько наших игроков сейчас травмированы, поэтому наш состав не такой уж большой".



"Как я говорил несколько месяцев назад, я надеялся подписать четырех игроков. Клуб проделал фантастическую работу, купив трех из них, особенно учитывая сумасшествие на современном рынке".



"Я благодарен клубу за то, что они заполучили трех игроков из нашего списка. И я был бы просто счастлив, если они купят всех четырех", - цитирует Моуриньо Manchester Evening News.



Добавим, что последним в списке Жозе, вероятно, был вингер "Интера" Иван Перишича. Клуб с "Олд Траффорд" до сих пор не может согласовать трансфер хорвата, за которого требуют 50 миллионов фунтов.