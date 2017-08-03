Венгер извинился перед Лукасом Пересом

Лукас Перес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер извинился перед нападающим Лукасом Пересом за то, что без разрешения отдал его девятый номер новичку Александру Лакасетту.

Передача игрового номера прямому конкуренту по позиции стала последней каплей для Переса: 28-летний испанец намерен покинуть "Эмирейтс" спустя всего год после переезда в Лондон.

Как сообщает Evening Standard, в минувшую пятницу Венгер все-таки принес извинения Лукасу за то, что отобрал номер без его разрешения. Впрочем, на решение Переса это уже не повлияет: нападающий может вернуться в Ла Лигу или отправиться в "Ньюкасл".

Уже известно, в какую сумму "канониры" оценили игрока: Венгер отпустит Лукаса, только если потенциальный покупатель выложит за него 13,4 миллионов фунтов.



Метки Арсенал, Венгер, Перес

Автор foxmcfc   

Дата 03.08.2017 11:00

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  1. imf-tau 03.08.2017 12:23 # imf-tau
    Го к крошечным, потом отплатишь Арсенке за все.

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  2. sport2k 03.08.2017 11:48 # sport2k
    Где-то плачет один Марсияль

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  3. chebrec 03.08.2017 11:26 # chebrec
    очередной загубленный игрок ггшниками

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