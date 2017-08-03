Оуэн сомневается, что Мората будет успешен в "Челси"
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что Альваро Морате будет сложно заменить Диего Косту в роли бомбардира "Челси".
В прошлом месяце "синие", наконец, определились с заменой для опального Косты. На место Диего был приглашен его партнер по сборной Испании Мората, обошедшийся чемпионам Премьер-Лиги в 58 миллионов фунтов, не считая бонусов.
Оуэн, который за свою карьеру забил полторы сотни голов в рамках Премьер-Лиги, считает, что Морате будет сложно оправдать возлагаемые на него ожидания.
"У меня есть вопросы насчет Мораты, он хорошо себя проявил в Италии, но он так и не стал игроком стартового состава в "Реале".
"Он забивал голы, выходя со скамейки, но мне самому довелось поиграть за "Реал", и я знаю наверняка, что такая команда всегда забивает по четыре-пять голов в большинстве матчей, и ты постоянно владеешь мячом, если, конечно, не играешь против "Барселоны".
"Не сомневаюсь, что он достойный игрок, но он никогда не играл в Премьер-Лиге прежде, и это может повлиять на то, насколько он будет успешен", — цитирует Оуэна Daily Mirror.
03.08.2017 10:00
Просмотров: 904
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Список пополнился ещё одним недоэксперктом, который дал невероятный прогноз в стиле 50/50. Типа не сказал, что не заиграет, но и фразу "я же говорил" подстелить заранее не забыл. Хоть бы у кого нашёлся адекватный разбор на плюсы и минусы его перехода.
(ответить)
Да у Мораты теперь все шансы на золотую бутсу. Стоит Оуэну что-либо пи3дануть, все исполняется строго наоборот.
(ответить)
У всех так бомбит от Чесли. Главное что бы команда успешно выступила, а не лично Морота.
(ответить)
Обосрется, сми сейчас на на него давят, а не на Ляказетта, второй спокойно адаптируется и станет лучшим бомбардиром.
(ответить)
да днарь он, на уровне лукаки где то
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий