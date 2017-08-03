Оуэн сомневается, что Мората будет успешен в "Челси"

Альваро Мората Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что Альваро Морате будет сложно заменить Диего Косту в роли бомбардира "Челси".

В прошлом месяце "синие", наконец, определились с заменой для опального Косты. На место Диего был приглашен его партнер по сборной Испании Мората, обошедшийся чемпионам Премьер-Лиги в 58 миллионов фунтов, не считая бонусов.

Оуэн, который за свою карьеру забил полторы сотни голов в рамках Премьер-Лиги, считает, что Морате будет сложно оправдать возлагаемые на него ожидания.

"У меня есть вопросы насчет Мораты, он хорошо себя проявил в Италии, но он так и не стал игроком стартового состава в "Реале".

"Он забивал голы, выходя со скамейки, но мне самому довелось поиграть за "Реал", и я знаю наверняка, что такая команда всегда забивает по четыре-пять голов в большинстве матчей, и ты постоянно владеешь мячом, если, конечно, не играешь против "Барселоны".

"Не сомневаюсь, что он достойный игрок, но он никогда не играл в Премьер-Лиге прежде, и это может повлиять на то, насколько он будет успешен", — цитирует Оуэна Daily Mirror.


Метки Мората, Оуэн, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2017 10:00

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  1. deathshot19 03.08.2017 10:18 # deathshot19
    Список пополнился ещё одним недоэксперктом, который дал невероятный прогноз в стиле 50/50. Типа не сказал, что не заиграет, но и фразу "я же говорил" подстелить заранее не забыл. Хоть бы у кого нашёлся адекватный разбор на плюсы и минусы его перехода.

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  2. toledo 03.08.2017 10:13 # toledo
    Да у Мораты теперь все шансы на золотую бутсу. Стоит Оуэну что-либо пи3дануть, все исполняется строго наоборот.

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  3. gjchancel 03.08.2017 10:06 # gjchancel
    У всех так бомбит от Чесли. Главное что бы команда успешно выступила, а не лично Морота.

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  4. noel-gitman 03.08.2017 10:05 # noel-gitman
    Обосрется, сми сейчас на на него давят, а не на Ляказетта, второй спокойно адаптируется и станет лучшим бомбардиром.

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  5. electric 03.08.2017 10:04 # electric
    да днарь он, на уровне лукаки где то

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