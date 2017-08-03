Оуэн сомневается, что Мората будет успешен в "Челси"

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что Альваро Морате будет сложно заменить Диего Косту в роли бомбардира "Челси".

В прошлом месяце "синие", наконец, определились с заменой для опального Косты. На место Диего был приглашен его партнер по сборной Испании Мората, обошедшийся чемпионам Премьер-Лиги в 58 миллионов фунтов, не считая бонусов.



Оуэн, который за свою карьеру забил полторы сотни голов в рамках Премьер-Лиги, считает, что Морате будет сложно оправдать возлагаемые на него ожидания.



"У меня есть вопросы насчет Мораты, он хорошо себя проявил в Италии, но он так и не стал игроком стартового состава в "Реале".



"Он забивал голы, выходя со скамейки, но мне самому довелось поиграть за "Реал", и я знаю наверняка, что такая команда всегда забивает по четыре-пять голов в большинстве матчей, и ты постоянно владеешь мячом, если, конечно, не играешь против "Барселоны".



"Не сомневаюсь, что он достойный игрок, но он никогда не играл в Премьер-Лиге прежде, и это может повлиять на то, насколько он будет успешен", — цитирует Оуэна Daily Mirror.