Моуриньо и Клопп высказались по поводу трансфера Неймара в ПСЖ

Тренеры Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" поделились своими мнениями насчет ожидаемого трансфера нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ стоимостью почти 200 миллионов фунтов.

Если верить информации в прессе, игрок сборной Бразилии уже прошел медицинское обследование и готов заключить контракт с парижанами с зарплатой в 515 тыс. фунтов в неделю. Однако Моуриньо не считает, что ПСЖ переплачивает за Неймара.



"Когда мы покупали Поля (Погба), я говорил, что он не стоит дорого. Дорогие — это те игроки, которые переходят за определенные деньги, не обладая соответствующим мастерством".



"Я не думаю, что 200 миллионов фунтов за Неймара — это дорого. Думаю, он дорог лишь в том отношении, что теперь мы больше будем видеть игроков за 100 миллионов, больше игроков за 50 миллионов, больше игроков за 60 миллионов, — вот в чем проблема".



"Неймар является одним из лучших игроков в мире, поэтому коммерчески это очень выгодная сделка, но проблема не в Неймаре — проблема в последствиях", — приводит слова Моуриньо Daily Mirror.



Клопп в свою очередь выразил недоумение, как порой богатым владельцам клубов удается обвести вокруг пальца чиновников из УЕФА, ратующих за соблюдение правил финансового фейр-плей.



"Я думал, ФФП для того и придумали, чтобы подобные ситуации не возникали. Но складывается впечатление, что это больше рекомендация, чем правило. Я не понимаю, как подобное стало возможно".



"Есть только два клуба, которые могут платить такого рода трансферные суммы: "Манчестер Сити" и ПСЖ. Каждый знает это. Надеюсь, данная сделка — исключение, а не следующий шаг для футбола. Но я не знаю наверняка", — сообщил Клопп.