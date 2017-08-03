Моуриньо и Клопп высказались по поводу трансфера Неймара в ПСЖ
Тренеры Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" поделились своими мнениями насчет ожидаемого трансфера нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ стоимостью почти 200 миллионов фунтов.
Если верить информации в прессе, игрок сборной Бразилии уже прошел медицинское обследование и готов заключить контракт с парижанами с зарплатой в 515 тыс. фунтов в неделю. Однако Моуриньо не считает, что ПСЖ переплачивает за Неймара.
"Когда мы покупали Поля (Погба), я говорил, что он не стоит дорого. Дорогие — это те игроки, которые переходят за определенные деньги, не обладая соответствующим мастерством".
"Я не думаю, что 200 миллионов фунтов за Неймара — это дорого. Думаю, он дорог лишь в том отношении, что теперь мы больше будем видеть игроков за 100 миллионов, больше игроков за 50 миллионов, больше игроков за 60 миллионов, — вот в чем проблема".
"Неймар является одним из лучших игроков в мире, поэтому коммерчески это очень выгодная сделка, но проблема не в Неймаре — проблема в последствиях", — приводит слова Моуриньо Daily Mirror.
Клопп в свою очередь выразил недоумение, как порой богатым владельцам клубов удается обвести вокруг пальца чиновников из УЕФА, ратующих за соблюдение правил финансового фейр-плей.
"Я думал, ФФП для того и придумали, чтобы подобные ситуации не возникали. Но складывается впечатление, что это больше рекомендация, чем правило. Я не понимаю, как подобное стало возможно".
"Есть только два клуба, которые могут платить такого рода трансферные суммы: "Манчестер Сити" и ПСЖ. Каждый знает это. Надеюсь, данная сделка — исключение, а не следующий шаг для футбола. Но я не знаю наверняка", — сообщил Клопп.
03.08.2017 09:00
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Пусть Барса сделает сасай, а не ноет и строит сговоры. После того, что было в лч, они ПСЖ Неймара должны за дарма отдать
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бабки конешн бешеные, но неймар реально звезда. так что все норм.
в париже заиграет 100%. это не англия, где есть риск карьеру в лазарете провести.
надеюсь заберет уже наконец ЗМ у месси/роналду.
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Клопп грамотный коммент дал, красавчиг
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Мешки денежные парижские
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Бедные защитники... Каково им будет чувствовать, когда на тебя несется 200 лямов с финтами?
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Нахуй ставить нереальные рамки, а потом ныть как это делает ббва и физрук клоп?
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Неймар топарик жуткий....
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в чем вообще заключается ФФП? сумма продаж должна превышать сумму покупок? объясните, я просто с Казахстана
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Каждый говорит то, что выгодно им. Пидopы.
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