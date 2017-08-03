Моуриньо и Клопп высказались по поводу трансфера Неймара в ПСЖ

Неймар Тренеры Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" поделились своими мнениями насчет ожидаемого трансфера нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ стоимостью почти 200 миллионов фунтов.

Если верить информации в прессе, игрок сборной Бразилии уже прошел медицинское обследование и готов заключить контракт с парижанами с зарплатой в 515 тыс. фунтов в неделю. Однако Моуриньо не считает, что ПСЖ переплачивает за Неймара.

"Когда мы покупали Поля (Погба), я говорил, что он не стоит дорого. Дорогие — это те игроки, которые переходят за определенные деньги, не обладая соответствующим мастерством".

"Я не думаю, что 200 миллионов фунтов за Неймара — это дорого. Думаю, он дорог лишь в том отношении, что теперь мы больше будем видеть игроков за 100 миллионов, больше игроков за 50 миллионов, больше игроков за 60 миллионов, — вот в чем проблема".

"Неймар является одним из лучших игроков в мире, поэтому коммерчески это очень выгодная сделка, но проблема не в Неймаре — проблема в последствиях", — приводит слова Моуриньо Daily Mirror.

Клопп в свою очередь выразил недоумение, как порой богатым владельцам клубов удается обвести вокруг пальца чиновников из УЕФА, ратующих за соблюдение правил финансового фейр-плей.

"Я думал, ФФП для того и придумали, чтобы подобные ситуации не возникали. Но складывается впечатление, что это больше рекомендация, чем правило. Я не понимаю, как подобное стало возможно".

"Есть только два клуба, которые могут платить такого рода трансферные суммы: "Манчестер Сити" и ПСЖ. Каждый знает это. Надеюсь, данная сделка — исключение, а не следующий шаг для футбола. Но я не знаю наверняка", — сообщил Клопп.


Метки Барселона, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Неймар, слухи

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 03.08.2017 09:56 # ganinilyha
    Пусть Барса сделает сасай, а не ноет и строит сговоры. После того, что было в лч, они ПСЖ Неймара должны за дарма отдать

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  2. slavik92 03.08.2017 09:48 # slavik92
    бабки конешн бешеные, но неймар реально звезда. так что все норм.
    в париже заиграет 100%. это не англия, где есть риск карьеру в лазарете провести.
    надеюсь заберет уже наконец ЗМ у месси/роналду.

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  3. cfc-chelsea-cfc 03.08.2017 09:46 # cfc-chelsea-cfc
    Клопп грамотный коммент дал, красавчиг

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  4. chebrec 03.08.2017 09:44 # chebrec
    Мешки денежные парижские

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  5. akadam 03.08.2017 09:42 # akadam
    Бедные защитники... Каково им будет чувствовать, когда на тебя несется 200 лямов с финтами?

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  6. midland-mu 03.08.2017 09:34 # midland-mu
    Нахуй ставить нереальные рамки, а потом ныть как это делает ббва и физрук клоп?

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  7. chelsealondon 03.08.2017 09:27 # chelsealondon
    Неймар топарик жуткий....

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  8. hedef 03.08.2017 09:05 # hedef
    в чем вообще заключается ФФП? сумма продаж должна превышать сумму покупок? объясните, я просто с Казахстана

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  9. sisyazavr 03.08.2017 09:05 # sisyazavr
    Каждый говорит то, что выгодно им. Пидopы.

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