Моуриньо назвал Матича "гением"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал своего новичка Неманью Матича "гением" после дебюта сербского полузащитника за клуб.

Приобретенный за 40 миллионов фунтов у "Челси" Матич вышел в стартовом составе "красных дьяволов" на товарищеский матч против "Сампдории" в Дублине и помог своей новой команде одержать победу со счетом 2:1.



И хотя 29-летний серб провел на поле только 45 минут, а его форма явно оставляла желать лучшего, Моуриньо остался в восторге от того, как Неманья вписался в игру "Юнайтед".



"Когда тренируешься в одиночестве, то ты тренируешь лишь одну часть себя как игрока, поэтому ему нужно дать время. Однако он опытен, он умен, он гений по своему образу мышления — он мыслит футболом".



"Мы поможем ему как можно скорее набрать форму, и именно поэтому он провел на поле 45 минут", — цитирует Моуриньо Daily Mail.