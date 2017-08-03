"Ливерпуль" узнал потенциальных соперников по квалификации Лиги Чемпионов

Мохамед Салах и Садио Мане Накануне вечером определились все потенциальные соперники "Ливерпуля" по раунду плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

Напомним, "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" как первые три команды прошлого сезона Премьер-Лиги и "Манчестер Юнайтед" как победитель Лиги Европы напрямую попадают в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" же финишировал в прошлом сезоне Премьер-Лиги четвертым, поэтому свой путь в элитном европейском турнире начнет с заключительного раунда квалификации.

Как команда, не выигравшая свою лигу, "красные" идут по так называемому "Пути представителей лиг". Здесь компанию подопечным Юргена Клоппа среди сеяных составляют "Севилья", "Наполи", московский ЦСКА и "Спортинг".

Указанные коллективы, включая "Ливерпуль", получат себе соперников из числа несеяных: "Стяуа", "Янг Бойз", "Хоффенхайм", "Ницца", "Истанбул Башакшехир". Еще пять пар будут сформированы в "Пути чемпионов".

Добавим, что УЕФА проведет жеребьевку днем в пятницу. Первые матчи будут сыграны 15-16 августа, ответные — через неделю.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2017 07:00

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