Идеальное лето "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" пока что можно назвать командой, хуже всех в Премьер-Лиге проводящей трансферную кампанию: новичков у Маурисио Почеттино попросту нет, и особых подвижек в трансфере единственного исполнителя, покупкой которого занимаются "шпоры" — Росса Баркли, не видно. Тем не менее, именно в этом можно найти повод для оптимизма — эта команда сильна своим нынешним составом, и новички для количества ей не нужны.

Лето — плохое время для поклонников английского футбола. Если это четный год, им приходится в очередной раз наблюдать крах сборной Англии на крупном международном турнире, а вот в нечетный год все еще хуже — футбола вообще нет. Однако за последние несколько десятилетий с нечетными годами все стало не так уж и скучно.



Когда-то межсезонье действительно было межсезоньем — без телевизионного футбола, с минимальным освещением его в газетах и на телевидении. Но в настоящее время футбол не дает забыть о себе даже на несколько недель. Уже несколько лет летом проводятся различные международные товарищеские турниры, команды Премьер-Лиги колесят по Азии, США и Австралии, а в соцсетях есть вся информация, необходимая болельщикам, чтобы не забыть о своих любимых командах. К тому же — есть трансферы. Недавно один информационный спортивный сайт сообщил, что рекорд посещаемости у него случился не в день финала Лиги Чемпионов, а в период летнего межсезонья. Когда заканчивается футбольный сезон, начинается сезон трансферный.



Было бы неправильно говорить, что летние трансферные слухи стали недавним явлением, но за последние 15 лет интерес к ним значительно вырос. Впрочем, стоит помнить и о том, что трансферное окно в его нынешнем виде существует только 15 лет. До 2002 года клубам Премьер-Лиги разрешалось приобретать игроков на протяжении всего сезона, за исключением последних нескольких недель весеннего периода, когда уже было не до покупок на финише сезона. Летом просто не было смысла заниматься бизнесом — для этого были осень, зима и пол весны.



Положение вещей изменилось в 2002 году, когда Премьер-Лига вынуждена была привести свои регламенты в соответствие с правилами УЕФА о трансферных окнах. Поэтому сезон 2002/03 получился особенным, а первым концепцию "хорошего трансферного окна" опробовал на себе "Бирмингем". После катастрофического первого круга Стив Брюс подписал в январе сразу четырех игроков: Мэттью Апсона, Джеми Клэпэма, Стивена Клеменса и — самое главное — будущего спасителя "браммиз" Кристофа Дюгарри. Результаты "Бирмингема" резко улучшились, и этот рывок помог избежать вылета. Именно в тот момент результат работы команды в трансферное окно стал оцениваться как "победа" или "поражение".



Проблема только в том, что команды оценивают зачастую совершенно неправильным образом. Все чаще подразумевается, что чем больше игроков купит тот или иной клуб в трансферное окно, тем лучше. "Потратьте хоть немного денег!" — гласят лозунги на "Эмирейтс" в августе, один болельщик "Ливерпуля" говорит: "На самом деле нам нужно подписать хоть кого-нибудь".



Лето без трансферов считается катастрофой. Одна британская газета недавно составила рейтинг команд Премьер-Лиги в трансферное окно и единственной командой, которая получила оценку "5+" был "Эвертон", подписавший пять относительно хороших игроков. Впрочем, маловероятно, что все они станут гарантией того, что "ириски" поднимутся выше седьмого места, так как одновременно они потеряли лучшего бомбардира Ромелу Лукаку.



На противоположной стороне шкалы "Кристал Пэлас", который поздно определился с новым менеджером и затянул с началом трансферной кампании, и "Тоттенхэм", который вообще ведет себя очень тихо на фоне бурной деятельности вокруг. Впрочем, болельщики "шпор" не особо переживают по поводу отсутствия трансферов — куда важнее то, что из важных игроков потерял клуб пока что только Кайла Уолкера, получив за него фантастические 50 миллионов фунтов.



Говоря по правде, "Тоттенхэм" не входит в число элитных европейских клубов по размеру, титулам или зарплате, но все же у "шпор" есть действительно элитные игроки. Харри Кейн, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Ян Вертонген и Тоби Алдервейрелд могли бы попасть в основу любого клуба Премьер-Лиги, а также вызвать интерес со стороны европейских гигантов, в то время как Виктор Ваньяма, Мусса Дембеле и Уго Льорис также одни из лучших на своих позициях в лиге, как минимум. До сих пор ни один из них не покинул "Тоттенхэм".



Обычно президент или менеджер, указывающий на отсутствие потерь у своего клуба как на положительный фактор во время летнего трансферного окна, выглядит неумело оправдывающимся, но на самом деле это должно быть основной целью любого клуба. Сейчас, когда даже "Барселона" не может удержать игрока, которого не хочет продавать, в случае с Неймаром, "не продающих" клубов в Европе практически не осталось. Вынуждены продавать и "Реал", и "Челси", и "Манчестер Юнайтед", но "Тоттенхэм" этим летом держится стойко.



Ранее "шпорам" не раз приходилось отдавать своих лучших игроков: Димитара Бербатова, Луку Модрича, Майкла Кэррика, Гарета Бэйла. Удерживать своих звезд гораздо важнее, чем подписывать новых игроков: нет никакого риска, нет периода адаптации, нет необходимости корректировать свою игру под новичков. Сейчас, в пору трансферной лихорадки мы действительно часто забываем о том, что сохранить свой состав для молодой и прогрессирующей команды — это уже большая удача.



Самое поразительное, что ключевые игроки "шпор" даже не были связаны этим летом с какими-то трансферными сагами — мы не слышали, что кто-то в Европе предпринимает шаги для подписания Кейна или Алли, а попытки "Манчестер Юнайтед" подписать Эрика Дайера выглядели откровенно жалкими. В составе "Тоттенхэма" нет Алексиса Санчеса, чье будущее уже почти год выступает фактором, который вносит дисбаланс и неопределенность — все игроки "шпор" спокойно и планомерно готовятся к сезону, не отвлекаясь на перелеты для переговоров и беседы с агентами.



Важно ведь не только избежать потерь любой ценой, как хочет сделать Арсен Венгер в случае с Санчесом и Озилом, но избежать даже разговоров о возможных продажах. В этом отношении "Тоттенхэм" — однозначный победитель этого лета. Да, ушел в "Манчестер Сити" Кайл Уолкер, но правый защитник — не та позиция, которую можно назвать системообразующей, тем более что его дублер Киран Триппьер очень неплохо провел концовку прошлого сезона и подписал новый долгосрочный контракт с клубом.



Одним из самых частых клише, которыми награждают клубы, не подписывающие новых игроков пачками, является "если вы стоите на месте — вы идете назад". Это, безусловно, верно, но усиление командной игры не обязательно искать на трансферном рынке — куда важнее добиться прогресса уже имеющихся исполнителей и в этом отношении Маурисио Почеттино, возможно, лучший в Премьер-Лиге здесь и сейчас. Если команда дольше играет одним и тем же составом — она получает больше сыгранности, опыта и тактической универсальности. Лозунг Юргена Клоппа "Я не верю в трансферы, я верю в тренировки!" Почеттино использует тихо и планомерно.



Сейчас "Тоттенхэм" — одна из наиболее гибких и гармоничных команд лиги. В течение последних трех сезонов результаты "шпор" при Почеттино только улучшаются — 64, 70 и 86 очков. Конечно, были некоторые важные трансферы в этот период, но самым важным фактором для прогресса "Тоттенхэма" было улучшение коллективной игры. То, как "шпоры" прибавили в таких игровых параметрах, как прессинг, оборона, атака, тактическая выучка, намного важнее парочки новичков.



Все более распространенным наказанием за нарушения на трансферном рынке становится запрет на регистрацию новичков. Заманчиво задаться вопросом: а может, для многих клубов было бы лучше, если бы их избавили от летней трансферной лихорадки запретом? Болельщики, может, посчитают это катастрофой, но клубу пришлось бы вложить все силы в тренировки, изучить тщательно внутренние резервы, дать шанс молоды игрокам, поработать над командными взаимодействиями. Без постоянных мыслей о трансферах и переговорах у любого тренера было бы больше времени на работу над тактикой.



Классический пример этого лета — "Атлетико", которому даже удалось удержать своего лидера Антуана Гризманна благодаря трансферному "бану", потому как он не был готов нанести "удар в спину" ставшему родным клубу в такой ситуации. Все получается не так уж плохо для "матрасников": им не надо искать замену Гризманну, они продлили прогрессирующего невероятными темпами Сауля, а Диего Симеоне может присмотреться к клубной академии. То, что еще в мае на "Висенте Кальдерон" считали катастрофой, может оказаться огромной удачей, если "Атлетико" действительно потратит появившееся свободное время правильно. В общем, не беспокойтесь о "Тоттенхэме" — у Почеттино все под контролем, а новички ему нужны разве что на "завтрашний день".







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru