"РБ Лейпциг" ожидает ухода Кейта следующим летом

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник признал, что его клуб вряд ли сможет помешать переходу полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" следующим летом.

Этим летом клуб с "Энфилда" сделал два предложения о покупке Кейта — последнее размером в 66 миллионов фунтов. Однако "РБ Лейпциг" наотрез отказался обсуждать уход 22-летнего гвинейца.



Позицию "РБ Лейпцига" не поколебал даже тот факт, что со следующего лета становится активен пункт в контракте Наби об отступных в размере 48 млн. фунтов.



Очевидно, что приоритет клуба Бундеслиги на ближайшие месяцы — постараться склонить свою звезду к новому контракту, из которого был бы исключен пункт об отступных. Однако в данный Рангник сомневается, что это возможно.



"В данный момент я полагаю, что мы не сможем досрочно продлить его контракт. Я лишь могу заверить вас, что Наби будет играть за нас в этом сезоне. Все остальные сценарии зависят от того, как мы проведем этот сезон, как Наби будет играть и тому подобное", — сообщил Рангник Bild.