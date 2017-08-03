"РБ Лейпциг" ожидает ухода Кейта следующим летом

Наби Кейта Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник признал, что его клуб вряд ли сможет помешать переходу полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" следующим летом.

Этим летом клуб с "Энфилда" сделал два предложения о покупке Кейта — последнее размером в 66 миллионов фунтов. Однако "РБ Лейпциг" наотрез отказался обсуждать уход 22-летнего гвинейца.

Позицию "РБ Лейпцига" не поколебал даже тот факт, что со следующего лета становится активен пункт в контракте Наби об отступных в размере 48 млн. фунтов.

Очевидно, что приоритет клуба Бундеслиги на ближайшие месяцы — постараться склонить свою звезду к новому контракту, из которого был бы исключен пункт об отступных. Однако в данный Рангник сомневается, что это возможно.

"В данный момент я полагаю, что мы не сможем досрочно продлить его контракт. Я лишь могу заверить вас, что Наби будет играть за нас в этом сезоне. Все остальные сценарии зависят от того, как мы проведем этот сезон, как Наби будет играть и тому подобное", — сообщил Рангник Bild.


Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2017 00:05

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  1. andros13 03.08.2017 01:07 # andros13
    лицо как у дауна

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  2. gerrard08 03.08.2017 00:58 # gerrard08
    пидаров ответ.

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  3. mancunia-planet 03.08.2017 00:08 # mancunia-planet
    Лгбтпуль какото нонейма купить не может, нет былой мощи, хотя денег навалом. Ща псжоповцы оформят Неймара, и Барса скорее всего возьмет Коута. Тогда и за зону ле хрен поборятся

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  4. farot 03.08.2017 00:08 # farot
    в Баварию

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