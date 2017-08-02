Почеттино: "Продал Уолкера на пике"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что Кайл Уолкер не сможет сделать качественный шаг вперед в "Манчестер Сити".
Этим летом лондонский клуб выручил за Уолкера 54 миллиона фунтов, отправив 27-летнего защитника в "Сити". Почеттино уверен, что Кайл прошел пик и не сможем вырасти под руководством Пепа Гвардиолы.
"Он один из лучших крайних защитников в Премьер-Лиге, поэтому неудивительно, что "Манчестер Сити" заплатил за него такие большие деньги. Но на мой взгляд, пиковую версию Кайлу мы увидели в "Тоттенхэме".
"Когда ты платишь такие деньги за игрока, это значит лишь одно: он уже вышел на пик формы. При этом у меня нет сомнений, что Кайл – очень качественный и талантливый парень. И точно так же я не сомневаюсь, что в Сити его ждет успех", - сообщил Почеттино Daily Mirror.
02.08.2017 22:00
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Уокеру скоро 28 и с каждым годом он начнет терять своё главное достоинство: Скорость.
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какой же этот Почеттино мерзопакостный.
Под стать жидовскому и мелочному клубу, которым руководит
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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что Кайл Уолкер не сможет сделать качественный шаг вперед в "Манчестер Сити".
"При этом у меня нет сомнений, что Кайл – очень качественный и талантливый парень. И точно так же я не сомневаюсь, что в Сити его ждет успех", - сообщил Почеттино Daily Mirror.
Миха, ты чего
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Чёт Почеттино звезду словил. Мб Уолкер и не покажет той яркой игры в МС, но только потому, что не сможет вписаться в схемы Пепа. Обратное намного вероятнее.
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Все топы в Манчестере
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истина
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погоди когда засадит голешник петушатнику расскажешь о пике
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