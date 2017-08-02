Почеттино: "Продал Уолкера на пике"

Кайл Уолкер Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что Кайл Уолкер не сможет сделать качественный шаг вперед в "Манчестер Сити".

Этим летом лондонский клуб выручил за Уолкера 54 миллиона фунтов, отправив 27-летнего защитника в "Сити". Почеттино уверен, что Кайл прошел пик и не сможем вырасти под руководством Пепа Гвардиолы.

"Он один из лучших крайних защитников в Премьер-Лиге, поэтому неудивительно, что "Манчестер Сити" заплатил за него такие большие деньги. Но на мой взгляд, пиковую версию Кайлу мы увидели в "Тоттенхэме".

"Когда ты платишь такие деньги за игрока, это значит лишь одно: он уже вышел на пик формы. При этом у меня нет сомнений, что Кайл – очень качественный и талантливый парень. И точно так же я не сомневаюсь, что в Сити его ждет успех", - сообщил Почеттино Daily Mirror.



Метки Манчестер Сити, Почеттино, Тоттенхэм, Уолкер

Автор foxmcfc   

Дата 02.08.2017 22:00

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  1. vt2109 02.08.2017 23:15 # vt2109
    Уокеру скоро 28 и с каждым годом он начнет терять своё главное достоинство: Скорость.

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  2. farot 02.08.2017 23:02 # farot
    какой же этот Почеттино мерзопакостный.
    Под стать жидовскому и мелочному клубу, которым руководит

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  3. red-devil-4ever 02.08.2017 22:28 # red-devil-4ever
    Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что Кайл Уолкер не сможет сделать качественный шаг вперед в "Манчестер Сити".

    "При этом у меня нет сомнений, что Кайл – очень качественный и талантливый парень. И точно так же я не сомневаюсь, что в Сити его ждет успех", - сообщил Почеттино Daily Mirror.

    Миха, ты чего

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  4. sausage 02.08.2017 22:16 # sausage
    Чёт Почеттино звезду словил. Мб Уолкер и не покажет той яркой игры в МС, но только потому, что не сможет вписаться в схемы Пепа. Обратное намного вероятнее.

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  5. mancunia-planet 02.08.2017 22:09 # mancunia-planet
    Все топы в Манчестере

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  6. john-coffey 02.08.2017 22:02 # john-coffey
    истина

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  7. gio 02.08.2017 22:01 # gio
    погоди когда засадит голешник петушатнику расскажешь о пике

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