Почеттино: "Продал Уолкера на пике"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что Кайл Уолкер не сможет сделать качественный шаг вперед в "Манчестер Сити".

Этим летом лондонский клуб выручил за Уолкера 54 миллиона фунтов, отправив 27-летнего защитника в "Сити". Почеттино уверен, что Кайл прошел пик и не сможем вырасти под руководством Пепа Гвардиолы.



"Он один из лучших крайних защитников в Премьер-Лиге, поэтому неудивительно, что "Манчестер Сити" заплатил за него такие большие деньги. Но на мой взгляд, пиковую версию Кайлу мы увидели в "Тоттенхэме".



"Когда ты платишь такие деньги за игрока, это значит лишь одно: он уже вышел на пик формы. При этом у меня нет сомнений, что Кайл – очень качественный и талантливый парень. И точно так же я не сомневаюсь, что в Сити его ждет успех", - сообщил Почеттино Daily Mirror.