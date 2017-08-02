Оспина настроен выиграть конкуренцию у Чеха

Голкипер "Арсенала" Давид Оспина заявил, что не покинет клуб этим летом и даже намерен выиграть конкуренцию у Петра Чеха.

После окончания прошлого сезона Оспина подумывал об уходе с "Эмирейтс", тем более что в клуб возвращался Войцех Щесны. С тех пор поляк завершил переход в "Ювентус", а Давид отклонил несколько предложений.



По словам колумбийца, он намерен остаться в "Арсенале" и даже стать основным вратарем "канониров". Оспину не смущает, что последние годы Арсен Венгер доверяет исключительно Чеху.



"У меня действующий контракт с "Арсеналом", я счастлив здесь и собираюсь бороться до самого конца. Я хочу остаться в этом клубе и выиграть конкуренцию. Вот ради чего я работал последние годы – теперь я жду шанса от тренера", - сообщил Оспина AS.



Добавим, доказательством того, что Оспина останется в "Арсенале", является решение лондонского клуба отправить Эмилиано Мартинеса в аренду — молодой аргентинский голкипер проведет сезон 2017/18 в "Хетафе".