Фил Ягиелка продлил контракт с "Эвертоном"

Капитан "Эвертона" Фил Ягиелка продлил на один год контракт со своим клубом — до июня 2019.

Этим летом защитник сборной Англии отметил 10 лет с того момента, как он перебрался на "Гудисон Парк" из "Шеффилд Юнайтед". На протяжении этой декады Фил оставался ключевой фигурой команды — в том числе при Рональде Кумане на посту главного тренера.



И хотя в преддверии нового сезона "Эвертон" приобрел Майкла Кина, который может заметно ограничить 34-летнего Ягиелку в игровом времени, Куман решил продемонстрировать свое доверие ветерану.



Предыдущий контракт Фила истекал только через год, однако теперь Ягиелка сможет задержаться в мерсисайдском клубе еще на пару сезонов, как минимум.



"Я хочу быть частью этого. Клуб движется вперед. Я не думаю, что мы закончили трансферную кампанию, но приятно, что нам удалось заполучить хороших игроков и сделать это быстро", — сообщил Ягиелка.