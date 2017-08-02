"Юнайтед" не заинтересован в Серже Орье
"Манчестер Юнайтед" опроверг информацию о достигнутой договоренности с правым защитником ПСЖ Сержем Орье.
В среду в английской прессе появилась информация, что "красные дьяволы" согласовали условия личного контракта с Орье, а ПСЖ выплатят компенсацию в 27 миллионов фунтов.
Сообщалось, что единственная преграда к заключению сделки — иммиграционный запрет Сержа на посещение Британии. По информации СМИ, на следующей неделе суд во Франции должен рассмотреть апелляцию 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.
Однако неназванный источник с "Олд Траффорд" сообщил Sky Sports, что у "Юнайтед" нет договоренности с Орье. Более того, главный тренер Жозе Моуриньо даже не выражал желания заполучить Сержа в свою команду.
Сообщается, что в данный момент "дьяволы" работают совсем над другими трансферными целями, среди которых значится вингер "Интера" Иван Перишич.
02.08.2017 20:00
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Последние комментарии:
и не нужен был (с) канава
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пенсы подберут, хоть пз толковый будет
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Не особо и нужен (с) тупые пенсы
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Ну с такой мордой только в Челсе
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> Валенсии
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ахахаха))) о6оссале мю)
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