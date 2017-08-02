"Юнайтед" не заинтересован в Серже Орье

"Манчестер Юнайтед" опроверг информацию о достигнутой договоренности с правым защитником ПСЖ Сержем Орье.

В среду в английской прессе появилась информация, что "красные дьяволы" согласовали условия личного контракта с Орье, а ПСЖ выплатят компенсацию в 27 миллионов фунтов.



Сообщалось, что единственная преграда к заключению сделки — иммиграционный запрет Сержа на посещение Британии. По информации СМИ, на следующей неделе суд во Франции должен рассмотреть апелляцию 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.



Однако неназванный источник с "Олд Траффорд" сообщил Sky Sports, что у "Юнайтед" нет договоренности с Орье. Более того, главный тренер Жозе Моуриньо даже не выражал желания заполучить Сержа в свою команду.



Сообщается, что в данный момент "дьяволы" работают совсем над другими трансферными целями, среди которых значится вингер "Интера" Иван Перишич.