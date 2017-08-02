"Юнайтед" не заинтересован в Серже Орье

Серж Орье "Манчестер Юнайтед" опроверг информацию о достигнутой договоренности с правым защитником ПСЖ Сержем Орье.

В среду в английской прессе появилась информация, что "красные дьяволы" согласовали условия личного контракта с Орье, а ПСЖ выплатят компенсацию в 27 миллионов фунтов.

Сообщалось, что единственная преграда к заключению сделки — иммиграционный запрет Сержа на посещение Британии. По информации СМИ, на следующей неделе суд во Франции должен рассмотреть апелляцию 24-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.

Однако неназванный источник с "Олд Траффорд" сообщил Sky Sports, что у "Юнайтед" нет договоренности с Орье. Более того, главный тренер Жозе Моуриньо даже не выражал желания заполучить Сержа в свою команду.

Сообщается, что в данный момент "дьяволы" работают совсем над другими трансферными целями, среди которых значится вингер "Интера" Иван Перишич.


Метки Манчестер Юнайтед, Орье, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 891

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wengerrrro 02.08.2017 20:41 # wengerrrro
    и не нужен был (с) канава

    (ответить)

  2. fanat-superglora 02.08.2017 20:14 # fanat-superglora
    пенсы подберут, хоть пз толковый будет

    (ответить)

  3. mancunia-planet 02.08.2017 20:09 # mancunia-planet
    Не особо и нужен (с) тупые пенсы

    (ответить)

  4. fc-oil 02.08.2017 20:08 # fc-oil
    Ну с такой мордой только в Челсе

    (ответить)

  5. egor-kreed 02.08.2017 20:06 # egor-kreed
    > Валенсии

    (ответить)

  6. bezviz 02.08.2017 20:05 # bezviz
    ахахаха))) о6оссале мю)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: