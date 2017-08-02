Махрез хочет в клуб из топ-6 Премьер-Лиги

Рияд Махрез После сорвавшегося перехода в "Рому" вингер "Лестера" Рияд Махрез хочет найти себе клуб из топ-6 Премьер-Лиги.

В прошлом месяце клуб Серии А сделал сразу два предложения о покупке Махреза, однако "Лестер" отказался от суммы в 32 миллиона фунтов и вышел из переговоров о продаже своей звезды.

Тем не менее, Рияд не потерял надежду покинуть "Кинг-Пауэр" этим летом. Теперь Махрез рассчитывает найти себе клуб из первой шестерки Премьер-Лиги.

"Он хочет играть за клуб из первой шестерки. Если мы не получим от них предложение, Махрез останется у нас. Если предложение поступит, но будет недостаточно выгодном, он тоже останется у нас. Именно так обстоит ситуация в данный момент", - сообщил главный тренер "лис" Крейг Шекспир Daily Mail.

Отметим, что в прошлом году фигурой Махреза активно интересовался "Арсенал". Этим летом в приоритете у "пушкарей" Тома Лемар из "Монако" – Рияд рассматривает только в роли альтернативного варианта.



Метки Лестер, Махрез

Автор foxmcfc   

Дата 02.08.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 192

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfcynwa 02.08.2017 19:04 # lfcynwa
    Если предложение поступит, но будет недостаточно выгодном, он тоже останется у нас

    Арсен выклянчит Мареза у лис

    (ответить)

  2. largo-winch 02.08.2017 19:02 # largo-winch
    1 Арсенал 0 0
    2 Бернли 0 0
    3 Борнмут 0 0
    4 Брайтон 0 0
    5 Вест Бромвич 0 0
    6 Вест Хэм 0 0

    Источник: http://fapl.ru/posts/56446/#reply

    тупой негр

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: