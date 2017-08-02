Махрез хочет в клуб из топ-6 Премьер-Лиги

После сорвавшегося перехода в "Рому" вингер "Лестера" Рияд Махрез хочет найти себе клуб из топ-6 Премьер-Лиги.

В прошлом месяце клуб Серии А сделал сразу два предложения о покупке Махреза, однако "Лестер" отказался от суммы в 32 миллиона фунтов и вышел из переговоров о продаже своей звезды.



Тем не менее, Рияд не потерял надежду покинуть "Кинг-Пауэр" этим летом. Теперь Махрез рассчитывает найти себе клуб из первой шестерки Премьер-Лиги.



"Он хочет играть за клуб из первой шестерки. Если мы не получим от них предложение, Махрез останется у нас. Если предложение поступит, но будет недостаточно выгодном, он тоже останется у нас. Именно так обстоит ситуация в данный момент", - сообщил главный тренер "лис" Крейг Шекспир Daily Mail.



Отметим, что в прошлом году фигурой Махреза активно интересовался "Арсенал". Этим летом в приоритете у "пушкарей" Тома Лемар из "Монако" – Рияд рассматривает только в роли альтернативного варианта.